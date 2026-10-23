La dolorosa confesión de Dalma Maradona en plena espera por la Justicia

Dalma Maradona habló sobre su dolor por la ausencia de su papá tras los alegatos del juicio y expresó su deseo de que se haga justicia .

El juicio por la muerte de Diego Maradona atraviesa una etapa decisiva y, para su familia, cada audiencia representa también una oportunidad de volver sobre una historia marcada por el dolor. En ese contexto, Dalma Maradona habló con los medios y compartió sus sentimientos después de meses de declaraciones, testimonios y momentos difíciles. Su relato estuvo atravesado por la emoción y por una ausencia que, según dejó en claro, sigue siendo imposible de sobrellevar.

Al ser consultada sobre los recuerdos que aparecen cuando piensa en el Diez, la hija del exfutbolista reconoció que atraviesa días de mucha sensibilidad . “Estoy muy sensible” , admitió antes de expresar uno de los sentimientos que más la atraviesan desde la muerte de su padre: “Extraño todo. Más que nada lo extraño a él” , manifestó, conmovida.

Aunque conserva numerosas imágenes y recuerdos de los momentos compartidos, explicó que hay algo que ninguna de esas experiencias puede reemplazar: “ Tengo muchos recuerdos y muchas cosas a las que acudo todo el tiempo. Pero yo necesito abrazarlo ”, confesó durante la entrevista.

También se refirió al vínculo con su hermana Gianinna y a las conversaciones que mantienen cuando recuerdan a Diego. Según contó, suelen compartir fotografías y anécdotas que las conectan con su papá, aunque ambas sienten la misma falta: “La verdad es que cuando hablo con Gianinna nos pasa eso cuando nos llamamos o nos mandamos una foto que tenemos en común con él”, relató. Sin embargo, enseguida remarcó aquello que ninguna imagen puede reemplazar: “Pero decimos: ‘Che, pero igual abrazarlo, hablar con él, nos falta, por supuesto’”.

La acusación que Dalma no olvida del juicio por la muerte de Maradona

Además del dolor personal, la hija del exfutbolista se refirió a los acontecimientos que marcaron el proceso judicial. Después de meses de audiencias y testimonios, recordó una situación que consideró especialmente significativa: “Yo ayer recapitulando me acordé que en un momento quisieron cambiar la causa para que las culpables seamos Gianinna y yo”, afirmó. Luego aclaró que esa posibilidad no avanzó: “Pero, por supuesto, que eso no prosperó porque no había de dónde agarrarse para eso”.

Dalma sostuvo que, pese a que esa hipótesis no prosperó, tanto ella como su hermana tienen presente lo ocurrido durante el proceso. “No nos olvidamos que nosotros en un momento para ellos teníamos que ser las culpables, después no lo pudieron demostrar, pero nosotros sí”, manifestó.

Qué dijo sobre el veredicto y su pedido de justicia

En medio de la expectativa por la resolución judicial, Dalma reconoció la presión que enfrentan quienes deben tomar una decisión sobre el caso: “Entiendo que es un trabajo muy difícil el que tienen ellos ahora, mucha presión. El mundo mirándolos y esperando que ellos decidan”, expresó.

Al mismo tiempo, dejó en claro cuál es su principal expectativa frente al desenlace: “Yo pido justicia para mi papá, del otro lado dirán que quieren estar absueltos. Pero bueno, la verdad es que ellos decidirán. Y yo confío mucho”.

El veredicto está previsto para el próximo 22 de diciembre a las 12, en el marco de una causa que busca determinar las responsabilidades por la muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

La posibilidad de conocer una resolución antes de que termine el año también representa un alivio para Dalma, que destacó el desgaste acumulado durante las jornadas judiciales: “Gracias a Dios, es este año. Yo lo celebro muchísimo”, aseguró. Finalmente, se refirió a la cantidad de elementos que se incorporaron durante las audiencias: “Fueron jornadas muy largas, pero también con mucho material. Hay muchos audios, muchas cosas que se dijeron”, concluyó.