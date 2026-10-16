Dalma Maradona explotó contra Jana en medio del juicio por la muerte de Diego: qué dijo

La causa judicial por la muerte de Diego Maradona continúa generando fuertes repercusiones entre sus familiares , en un escenario atravesado por diferencias y cuestionamientos sobre las responsabilidades de quienes estuvieron cerca del exfutbolista en sus últimos días. En las últimas horas, las redes sociales volvieron a convertirse en el espacio elegido por sus hijas para expresar sus posturas.

Dalma Maradona publicó una serie de mensajes en sus historias de Instagram en los que apuntó directamente contra su hermana Jana , luego de cuestionar el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz . La actriz manifestó su indignación por esa decisión y defendió su postura sobre la búsqueda de justicia por la muerte de su padre.

En su primer descargo, Dalma dejó en claro su deseo de que todos los involucrados en la causa respondan por sus acciones. Sin embargo, el foco de su enojo estuvo puesto en la postura que atribuyó a Jana respecto de Carlos Díaz: " Ojalá mi papá pueda tener la justicia que se merece y que TODOS los involucrados paguen las consecuencias. Jana decidió con su abogado pedir la absolución del psicólogo Carlos Díaz . Inentendible por donde se lo mire ", escribió.

Luego, cuestionó el rol que, según su relato, habría tenido el profesional en las decisiones vinculadas con Diego Maradona. También hizo referencia a supuestos audios y conversaciones relacionados con el aislamiento del exjugador y el tratamiento que recibía: "Él fue el que nos dijo que teníamos que dejar de visitar a mi papá porque era parte de respetar el tratamiento. Es también el que en audios dice que tiene miedo que lo allanen y el que junto a Cosachov y Luque piensa un plan para que la culpa de ellos sea nuestra. El mismo que opinaba que medicación había que darle a mi papá. ES JANA LA QUE PIDE SU ABSOLUCIÓN".

Las acusaciones de Dalma y su reclamo de justicia

La actriz continuó con sus críticas y cuestionó las coincidencias que, según planteó, existen entre el pedido atribuido a Jana y la posición del abogado de las hermanas de Diego Maradona: "Da la casualidad que Jana pide para Díaz lo pide el abogado de las hermanas de mi papá. Me preguntó quién trae a Díaz a la vida de mi papá, dicho por él. Podemos pensar distinto en un montón de cosas, pero NO EN LA FORMA DE PEDIR JUSTICIA POR MI PAPÁ. Ahí yo no transo. De última blanquea de qué lado estás así es todo más fácil... de ser mala leche y traicionera no se vuelve", expresó.

Más adelante, Dalma volvió a referirse a las diferencias familiares y cuestionó las versiones que, desde su perspectiva, distorsionan la historia que compartieron con su padre: "La historia es una sola, pero a veces algunas personas eligen creer cosas que no existieron para poder ser parte de algo que en realidad nunca fueron ni van a ser", agregó.

El mensaje de Gianinna Maradona en medio de la polémica

En otra publicación, Dalma planteó por qué le resultaba difícil comprender el pedido de absolución del psicólogo y sostuvo que, a su entender, algunas decisiones habrían contribuido a mantener aislado a su padre: "Trato de entender por qué alguien pediría la absolución de una persona que te dijo en la cara que no podías entrar a ver a tu papá porque eso era mejor para su tratamiento y después te diste cuenta que el único fin de ese pedido era aislarlo", escribió.

Y concluyó: "Un tipo que dice que está cagado de que lo allanen y muchas barbaridades más que evidentemente estás ignorando ¿Cómo podés pedir su absolución? ¿Por qué harías algo así? ¿Yo? Siempre del mismo lado".

Por su parte, Gianinna Maradona también se pronunció en sus historias de Instagram con un mensaje contundente sobre las responsabilidades en el caso: "Están los que hicieron las cosas mal y los que no hicieron nada. Todos tienen la misma culpa porque un ser humano murió. Fin". Así, las publicaciones de las hermanas volvieron a exponer las diferencias que atraviesan a la familia en medio de la causa judicial por la muerte de Diego Maradona.