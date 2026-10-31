Besos, miradas y mucha química: así fue la primera vez que La Joaqui y Tiago PZK cantaron juntos

La Joaqui y Tiago PZK compartieron escenario en el C Art Media e interpretaron “Pa’ que te acuerdes” con una coreografía que sorprendió a sus fanáticos .

A casi dos meses de blanquear su romance, La Joaqui y Tiago PZK protagonizaron un momento especial que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Los artistas coincidieron en un escenario por primera vez desde que confirmaron su relación y dejaron en claro que también tienen química a la hora de compartir su pasión por la música.

El encuentro ocurrió durante el recital que la cantante de RKT ofreció en el C Art Media. En medio del espectáculo, la artista sorprendió a sus seguidores al presentar a su novio como invitado para interpretar juntos “Pa’ que te acuerdes” , en una presentación que combinó música, baile y varias muestras de cariño .

La aparición del músico desató la euforia del público. Apenas subió al escenario y se encontró con La Joaqui, se acercó para darle un beso antes de comenzar a cantar su parte de la canción. A partir de allí, ambos desplegaron una coreografía con distintos movimientos y momentos de complicidad . Mientras Tiago PZK se desplazaba a su alrededor, la cantante acompañaba la interpretación con pasos de baile y gestos que captaron la atención de los presentes.

En uno de los fragmentos más comentados, La Joaqui le dio la espalda y bailó junto a él. Luego, el artista la levantó y la trasladó hasta el otro extremo del escenario, en una escena que despertó los gritos de los fanáticos. La performance continuó con un juego de posiciones: Tiago se sentó en una silla mientras su novia bailaba frente a él. Después, la cantante se arrodilló para besarlo. Más tarde intercambiaron los lugares y fue el músico quien se acercó para continuar con el espectáculo.

La canción que refleja el momento sentimental de la pareja

“Pa’ que te acuerdes” reúne influencias del R&B, el reggaetón y el RKT, estilos que forman parte de la identidad musical de ambos artistas. La propuesta también se relaciona con el lanzamiento de “Obsesión”, una canción cuya letra despertó interpretaciones entre los seguidores por el contexto sentimental de sus protagonistas.

El tema comienza con una frase de Tiago PZK que llamó especialmente la atención: “El mundo no nos quiere juntos, pero yo sí”. Más adelante, vuelve sobre las críticas y los comentarios externos con otra línea: “Que hablen, que a esos no los juno”. Ambas expresiones fueron vinculadas por parte del público con la exposición que tuvo el romance desde que decidieron hacerlo público.

El romance de La Joaqui y Tiago PZK, bajo la mirada de las redes

La relación quedó en el centro de las conversaciones semanas atrás, cuando los músicos compartieron publicaciones que confirmaron su noviazgo. El anuncio también generó repercusiones por su cercanía temporal con la separación de La Joaqui y Luck Ra. En ese contexto, algunos usuarios relacionaron las frases de “Obsesión” con las opiniones que surgieron alrededor de la nueva pareja y con la ruptura anterior de la cantante. Entre fotografías juntos, lanzamientos musicales y apariciones públicas, La Joaqui y Tiago PZK continúan mostrando distintos aspectos de su vínculo. Ahora, su primera interpretación conjunta en vivo sumó un nuevo capítulo a una relación que combina romance y proyectos artísticos.