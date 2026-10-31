El final de Popstars tiene fecha: cuándo se sabrá quiénes serán las Chapeaux

Más allá de la instancia decisiva del reality, ya hay un recital confirmado para el año que viene en el Movistar Arena.

Popstars ya tiene fecha para su definición: el próximo martes 3 de noviembre se conocerán las cinco integrantes que formarán Chapeaux , la nueva banda surgida del reality de Telefe. La emisión final está prevista para las 21.30 y marcará el cierre de una competencia que comenzó con miles de aspirantes y que ahora atraviesa sus últimas instancias. Las once participantes que siguen en carrera conviven en la Casa Popstars, mientras el jurado prepara la selección definitiva.

La formación del grupo estará a cargo de Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García , quienes deberán elegir entre las jóvenes que llegaron a esta etapa. La última reducción se produjo el martes 27 de octubre, cuando Hannah Moheda y Lourdes Pereyra quedaron eliminadas y se definió el ingreso de once concursantes a la casa. Desde entonces, las aspirantes comparten la convivencia y continúan preparándose para conseguir uno de los cinco lugares disponibles.

Las finalistas son Magalí Altamirano, Brisa Alloco Bou, Juana Distefano, Micaela Dobarro, Constanza Sapia, Sofía Helmich, Oriana Ledesma Castillo, Kala Bidner, María Adolfina Pérez, Lola Santillán y Mía Piñeiro. Todas deberán atravesar la instancia decisiva antes de conocer el resultado. La selección no estará determinada únicamente por las condiciones individuales: el jurado también explicó que busca perfiles capaces de complementarse y sostener un proyecto musical colectivo.

Las primeras presentaciones confirmadas de Chapeaux

La expectativa por el nacimiento de Chapeaux también crece por los compromisos que ya tiene la futura banda. Su primera presentación está anunciada para el 21 de enero de 2027 en el Movistar Arena, una fecha que fue comunicada a las participantes durante una de las emisiones del programa. De esa manera, las cinco elegidas tendrán poco más de dos meses para preparar su debut en uno de los principales escenarios de Buenos Aires.

Pero antes de ese espectáculo, las concursantes tendrán otra aparición pública. Según reveló el periodista Agus Rey en Bondi Live, las chicas participarán el 14 de noviembre del show de Martín Cirio en el estadio de Huracán. La participación tendrá un vínculo especial con el recorrido que hicieron dentro del reality: el influencer formó parte del equipo del programa como coach espiritual y acompañó de cerca a las concursantes durante distintas etapas de la competencia.

¡Llega el GRAN DÍA de conocer a las integrantes de Chapeaux! El sueño está cada vez más cerca de hacerse realidad



Episodio final | El próximo martes 3 #Popstars a las 21.30hs por Telefe y @disneyplusla pic.twitter.com/7PQcjUWsUJ — telefe (@telefe) October 29, 2026

En las últimas semanas, el jurado había explicado que la elección no se limitaría a evaluar quién canta o baila mejor. También puso el foco en la personalidad, la convivencia y la capacidad de trabajar en equipo. Nicki Nicole planteó la necesidad de identificar quién puede desenvolverse como parte de una banda sin opacar a las demás, mientras que Charlie García remarcó que buscan una formación con posibilidades de mantenerse en el tiempo.