Una persona reconocida en el mundo del espectáculo reveló que evalúa llevar el caso a la Justicia por supuesto plagio. El duro escrito en sus redes sociales.

Escándalo en Popstars: aseguran que demandarán al programa por el nombre elegido para la banda, por posible plagio

El certamen Popstars está en etapa de definición y comenzó a revelar algunos detalles sobre cómo continuará en los próximos capítulos. Se supo una novedad importante: el nombre que tendrá la banda musical que surgirá del programa , lo que generó elogios pero también desató la furia de una figura del espectáculo argentino por un supuesto plagio.

La banda se llamará CHAPEAUX , nombre que hizo ruido y generó un fuerte descargo de un reconocido periodista del mundo de la farándula en el que alegó similitudes con su página web donde se hace referencia a distintos temas ligados al arte y el teatro.

“CHAPEAU es Chapeau Argentina , mi portal de teatro, mi creación que con remo y mucho esfuerzo sabemos mantener vivo junto a Pato Pritzker para darle lugar al teatro y al arte en general”. Quien escribió ese fuerte comunicado en su cuenta de X fue el periodista Guille Barrios, alegando que tiene similitudes con el nombre de su portal.

En la continuidad de su escrito, dejó en claro que será firme en su postura: “Bajo ningún punto acepto que el grupo surgido de Popstars se llame así o parecido”. A su vez, no descartó ir a la Justicia para enfrentar esta situación: “Veremos qué me recomiendan mis abogados, que están trabajando en el tema, pero me parece espantoso y de mal gusto que, teniendo tantas opciones, y más adecuadas para un grupo pop, vayan por ese nombre”.

CHAPEAU es CHAPEAU ARGENTINA, mi portal de teatro, mi creación que con remo y mucho esfuerzo sabemos mantener vivo junto a Pato Pritzker para darle lugar al teatro y arte en general.

Bajo ningún punto acepto que el grupo surgido de Popstars se llame así o parecido. Veremos que me… pic.twitter.com/P5Zp1FNQa6 — Guille Barrios (@OkGuilleBarrios) September 29, 2026

Por otra parte, cerró en su escrito: “No lo voy a tolerar sin hacer, por lo menos, algo de ruido”. Sin embargo, esta decisión tomó una fuerte repercusión en las redes sociales, con mensajes en su contra alegando que existen también otros emprendimientos con nombres similares e igual. A su vez, otros lo acompañaron.

Así suena el primer tema de la banda: "Bye, bye, bye"

Popstars tiene su nueva canción original de la próxima banda pop y se presentó oficialmente este domingo. BYE, BYE, BYE se titula el tema que bailaron las participantes que siguen en carrera en el programa de Telefe.

Fernando López Rossi, productor musical de Popstars, se presentó junto a Nico Vázquez, Nicki Nicole, Ángela Torres y Charlie García para comunicar la gran noticia sobre que tenían un regalo importante de Afo Verde, presidente de Sony Latin que será el motor de la banda.

“Hoy vamos a presentar la primera canción de la banda”, anunció Fer, lo que causó gritos de las 33 chicas que quedaban en competencia al inicio del programa. Acto seguido, Analía González, directora coreográfica de Popstars, se sumó y les indicó a las participantes que iban a tener que hacer la rutina de baile que repetirán a futuro en la banda.

Las chicas escucharon la canción, algunas lloraron de emoción y fueron notificadas que tenían una hora y media para preparar la coreografía en grupos. “Estamos muy emocionados acá llorando como si fuésemos sus tíos. Es porque las vemos cada día más popstars y escuchando la canción, pensamos el baile y las vemos a ustedes”, les dijo Nicki antes de que se vayan a la sala de ensayo.