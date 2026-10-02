El gesto de Tuli Acosta cuando le contaron que Luck Ra está de novio

La cantante se refirió a los rumores que vinculan al ex de La Joaqui con otra mujer y su reacción no pasó desapercibida en las cámaras. Qué hizo.

Tuli Acosta quedó envuelta en un escándalo cuando fue señalada como la tercera en discordia en la ruptura de Luck Ra con La Joaqui. Aunque siempre se encargó de remarcar que solo son amigos, un gesto en una entrevista en el programa de Moria Casán hizo que sus seguidores especularan con un vinculo con el cantante cordobés que iría más allá de "amigos".

Pese a que ellos lo niegan y La Joaqui rehizo su vida amorosa con Tiago PZK, Acosta deslizó un gesto frente a cámaras que captó la atención de los usuarios en redes y hasta de los propios panelistas del programa.

Todo comenzó cuando Moria quiso saber cómo está el vinculo con Luck Ra en medio de la confirmación del romance de La Joaqui con quien dijo ser el mejor amigo del cordobés. "Hablo con él. Está transitando sus cosas", dijo la cantante que se sorprendió cuando la conductora del ciclo de El Trece le consultó si él está enamorado de otra chica. "No, no, no", sentenció.

La pregunta surgió tras la versión de Gustavo Méndez al asegurar que Luck Ra ya habría comenzado una nueva relación. Sin embargo, Tuli se sorprendió al escuchar la información y respondió: "¿De novio? ¿cómo que no me contó todavía? ¿con quién?"

Ante su reacción, Méndez explicó que no se trataría de Guillermina Giles, otra de las exparejas del cantante, ni de La Joaqui.

“No la tengo identificada, pero es del ambiente donde se mueve: música urbana, arte. Hay un montón de gente en la industria de la música”, explicó el panelista.

La reacción de Tuli llamó la atención ya que hizo el gesto de "montoncito" con los dedos frente a cámara sumando más intriga a la relación que mantiene con el artista que hizo recientemente una colaboración con la mexicana Thalia.