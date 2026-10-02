Mirtha Legrand cumple dos semanas internada: qué dice su nuevo parte médico

La diva de los almuerzos permanece en el sanatorio Mater Dei, donde reingresó por un cuadro de neumopatía el viernes 18 de septiembre.

Este viernes por la mañana se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand , quien se encuentra internada desde hace dos semanas.

La diva permanece en el sanatorio Mater Dei, donde reingresó por un cuadro de neumopatía el viernes 18 de septiembre.

Este viernes se difundió un nuevo parte médico. Según el comunicado, la conductora se encuentra "en proceso de recuperación para poder volver a su casa".

El comunicado también informa que Mirtha continúa internada en una habitación común y acompañada por sus familiares. "Seguimiento kinésico, nutricional y clínico", agrega.

Además, desde el centro de salud indicaron que “De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”.

Qué le prohibieron a Mirtha Legrand

De acuerdo a la información que brindó Mario Massaccesi, Mirtha habría solicitado que una peluquera y una maquilladora pudieran ingresar a su habitación. La intención, según trascendió, era mantener sus cuidados personales habituales, que forman parte de su imagen pública desde hace décadas, pese a estar internada.

Sin embargo, el pedido fue rechazado por los especialistas que priorizan el cuidado y bienestar de la diva. De igual manera, según trascendió, Mirtha no tendría acceso al teléfono celular durante la noche. Massaccesi reveló además que, durante la noche, le retiran temporalmente el teléfono celular. La medida estaría vinculada a la intensa actividad que Mirtha suele tener con el dispositivo: envía mensajes, se mantiene en contacto con su entorno y sigue de cerca las novedades del mundo del espectáculo.