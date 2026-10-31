Sorpresa: Marcelo Tinelli se postuló para ser el nuevo conductor de Intrusos

El Cabezón dejó en claro que quiere trabajar en la televisión abierta y aseguró que comandar el ciclo de espectáculos es una opción.

Marcelo Tinelli volvió a hablar sobre su futuro en la televisión y sorprendió al referirse a la posibilidad de conducir Intrusos . En medio de los cambios que atraviesa la pantalla chica tras el anuncio de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich sobre el final de su dupla, el conductor no descartó ponerse al frente del histórico ciclo de espectáculos. Consultado por esa alternativa, respondió sin vueltas: “A mí me encanta”.

La declaración se produjo durante una entrevista con Puro Show, el programa de eltrece conducido por Matías Vázquez y Pampito. Allí, el histórico presentador también se refirió a la reciente compra de la productora Mandarina por parte del Grupo Octubre , propietario de Canal 9, una operación que abrió interrogantes sobre el futuro de distintas figuras y formatos televisivos.

“Anoche me enteré, justo estábamos por hacer el programa y, bueno, vino la sorpresa de que Mandarina ha sido adquirida por el Grupo Octubre, por los dueños de Canal 9. Así que, bueno, felicitaciones. Lo felicité a Mariano Chihade ”, contó sobre la noticia. Luego calificó la operación como un “impresionante movimiento” dentro del mundo del entretenimiento y los medios.

Durante la charla, el conductor también reconoció que tiene interés en regresar a la televisión abierta, pese a su reciente desembarco en el streaming con un nuevo formato para Infobae. “Yo siempre estoy abierto a lo que es la tele abierta. Para mí es algo muy importante siempre y lo respeto mucho. Como lo que es la comunidad digital también y como la radio, hoy ya todo se ve. Siempre estoy dispuesto”, afirmó.

El expresidente de San Lorenzo explicó que su intención es continuar trabajando en proyectos vinculados al entretenimiento, una actividad a la que está ligado desde hace casi cuatro décadas. “Estoy abierto siempre a trabajar, es lo que me gusta, lo que hago hace años, además casi 40 años. A mí me encanta si se puede hacer algo bueno en cualquier lugar”, sostuvo al ser consultado por sus próximos pasos profesionales.

También mencionó qué formatos le gustaría recuperar si aparece una propuesta para volver a la pantalla chica. “A mí me gusta hacer algo de Videomatch. También hay algunos formatos de big show que me gustan, aunque no sé si la tele hoy tiene el presupuesto para poder asumirlos”, señaló. Así, dejó planteado su interés por los programas de entretenimiento de gran despliegue, aunque advirtió sobre las dificultades económicas que pueden implicar esas producciones.

Qué dijo Marcelo Tinelli sobre las chances de conducir Intrusos

La pregunta por Intrusos llegó en ese contexto, luego de que Pallares y Lussich anunciaran que dejarán de conducir juntos el ciclo de América TV. Ante la posibilidad de ocupar ese lugar, Tinelli no mostró reparos por tratarse de un programa dedicado a la actualidad del espectáculo y la vida de los famosos.

“A mí me encanta. Me gustan los programas de espectáculos, chisme, nada me rebaja. Me encanta. Yo nací y produje ahí”, respondió. Con esa frase, dejó en claro que estaría dispuesto a considerar una propuesta de ese estilo, aunque no confirmó conversaciones ni negociaciones para asumir la conducción.