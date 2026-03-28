Tan Biónica tuvo su noche épica en Vélez ante más de 50.000 personas

La banda Tan Biónica protagonizó una noche histórica en el estadio Estadio José Amalfitani, donde presentó su nuevo álbum El Regreso ante más de 50.000 personas. El show, que superó las dos horas, marcó el retorno discográfico del grupo tras una década sin material inédito y combinó nuevas canciones con sus clásicos más celebrados.

El recital comenzó con una fuerte carga emotiva desde el primer momento. Chano Moreno Charpentier salió al escenario visiblemente conmovido y abrió la noche con temas del nuevo disco. “Es muy emocionante”, repitió tres veces, mientras el público acompañaba con una ovación constante desde todos los sectores del estadio.

Durante el show, el líder de la banda reflexionó sobre el significado de este regreso y el paso del tiempo. “Creo que el regreso no existe porque uno siempre es otro cuando vuelve a un lugar . Para nosotros el regreso fue lo mejor que nos pasó”, expresó. Y agregó: “Encontramos una nueva forma de ser amigos con mis compañeros y con ustedes, de vuelta”.

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La presencia de Andrés Calamaro y el emotivo recuerdo de Chano

Uno de los momentos más destacados llegó con la aparición sorpresa de Andrés Calamaro, quien subió al escenario para interpretar junto a la banda “Mi vida” y una versión de “Flaca”. Al presentarlo, Chano no dudó en elogiarlo: “La vida se trata de momentos y esto va a ser un momento imborrable para siempre. Lo escuchamos desde que tenemos 12 años”.

El recital también tuvo instantes íntimos y personales. En un tramo, el autor de Carnavalintro recordó sus inicios y el valor de la música en su vida: “Cuando tenía 14 años no le encontraba la vuelta a la vida e hicimos este grupo con mis compañeros. Lo único que no dejé de hacer en la vida fue ensayar todos los fines de semana”. Sus palabras generaron una fuerte conexión emocional con el público.

Antes de interpretar “Loca”, el cantante compartió una reflexión sobre su propia historia. “Esta canción pensé que se la hacía a alguien y me la hacía a mí. Muchas veces jugué con mi locura y no me fue nada bien. Hay que estar bajo control”, sostuvo, en uno de los momentos más introspectivos de la noche.

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El cierre del show estuvo cargado de épica y gratitud hacia los fans. “Tenía que ser así de épica esta noche, la lluvia le aportó su color. Los abrazo”, expresó Chano antes de despedirse. Al finalizar, dejó una frase que sintetizó el espíritu del recital: “La vida está llena de colectivos que no vienen, pero seguimos confiando en que lo mejor está por venir ”.