Tan Biónica presenta su nuevo disco en el Estadio Vélez: cuándo comprar la entrada

Y como era de esperar, Tan Biónica volverá a los escenarios para presentar su último material ”El Regreso”. La banda liderada por Chano Charpentier promete marcar un antes y un después tras su show en el Estadio Vélez Sarsfield.

El grupo que volvió a la escena musical después de 10 años de ausencia lo hizo con un disco que es furor. Con colaboraciones con Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag , la banda presentó su disco compuesto por diez nuevos temas el pasado 4 de noviembre.

Ahora, la banda está lista para subir al escenario y lo hará el 27 de marzo de 2026 en el estadio Vélez Sarsfield.

La preventa exclusiva para el show estará disponible desde el miércoles 12 de noviembre a las 12 a través de EnigmaTickets.com, beneficiando a usuarios de BBVA Visa con seis cuotas sin interés, mediante MODO.

En tanto que la venta general será en la misma plataforma y se extenderá a todos los medios de pago.

La expectativa es alta y la banda la rompió con el lanzamiento de “El Regreso” que superó los 12 millones de streams en plataformas digitales y ubicó todas las canciones en el Top 50 de Spotify Argentina.

El nuevo disco de Tan Biónica

Tan Biónica volvió a lanzar al mercado un nuevo álbum de música para calmar a los fanáticos que tuvieron que esperar 10 años para poder vivir este momento nuevamente. Con la participación de grandes invitados que son reconocidos en el mundo de la música, ya se puede escuchar el nuevo disco "El regreso".

La producción del disco cuenta con 10 temas musicales nuevos que fueron grabados en el período entre marzo y octubre del corrente año. Detrás del producto hay un gran trabajo por parte del equipo de Tan Biónica debido a que el mezcla del disco, por ejemplo, es Manny Marroquín quien ha trabajado junto a Bruno Mars, Justin Bieber, Rosalía, Rihanna, Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar entre otras figuras de la música internacional.

Las canciones fueron tituladas: “El alma en el camino”, “Tus cosas” (feat. Airbag), “El problema del amor”, “Mi vida” (feat. Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4”, “Santa María”, “Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole) y “La invención”. Ya están disponibles en las plataformas Youtube y Spotify desde este 4 de noviembre, una fecha especial debido a que quedó en el recuerdo de todos los fanáticos por la frase "con vos es 4 de noviembre cada media hora" que suena en la canción "La Melodía de Dios".

Para quienes quieran, se puede conseguir el álbum en forma de vinilo a través del sitio web oficial de la banda. El mismo cuesta $54.000.