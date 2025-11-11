La millonaria suma que le exigen a Pablo Alarcón tras chocar a tres autos cuando se descompensó

El actor recibió una demanda millonaria por el choque ocasionado en julio del corriente año por una descompensación mientras manejaba su automóvil.

El choque de Pablo Alarcón en julio del corriente año no quedó en el olvido y todavía sigue teniendo consecuencias que complican al actor en medio de una instancia judicial en la que podría sufrir una notable pérdida económica en un contexto complejo económicamente debido a que en 2023 llegó a hacer teatro a la gorra en una plaza del barrio porteño Recoleta.

El 22 de julio sufrió un choque en su automóvil mientras manejaba por la Avenida Córdoba luego de sufrir una descompensación originada, según afirmaron los médicos del Hospital Fernández tras una serie de estudios, por un síncope. A cuatro meses del accidente apareció una demanda económica por una suma millonaria.

Según se conoció le iniciaron una demanda civil y penal por una suma total de 21 millones de pesos por daños materiales , pérdida de uso de los vehículos y deterioro del valor comercial. En el texto los demandantes sostienen: “Conducir un vehículo a los 79 años con antecedentes de salud no puede considerarse un suceso ajeno al riesgo, sino un elemento que lo potencia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1987970994225418529&partner=&hide_thread=false PABLO ALARCÓN TENDRÍA EL REGISTRO VENCIDO AL MOMENTO DEL ACCIDENTE



A su vez, quienes realizan el pedido alegarían que tenía el registro vencido y que, por motivos de salud, no se lo habían renovado. La información revelada por el periodista Luis Bremer informó que una de las demandas ya fue resuelta pero confiesa que aún deben resolver otra.

Alex Caniggia explotó contra quienes le rayaron su auto nuevo y tiró un fuerte comentario

La fortuna cosechada por su padre y su propio trabajo ha llevado a que Alex Caniggia tenga la posibilidad de tener en su garaje automóviles de alto costo y primeras marcas que son expuestos en su cuenta personal de la red social Instagram donde suma más de tres millones de seguidores con los que interactúa cotidianamente.

Habitualmente el mediático acostumbrado a moverse con soltura en el mundo del espectáculo aprovecha su fuerte presencia en las redes con anuncios que responden a una muestra de su fortuna. Esta vez le tocó utilizar sus historias de la red social para hacer un fuerte descargo.

Llamativamente "el emperador" tuvo una de la peores noticias que pudo haber recibido: su camioneta de alta gama apareció rayada y no dudó en hacer un duro descargo contra quien haya sido el autor de la marca que debió sacar con un tratamiento específico. "Bueno, la 0KM rayada, y por algún barat mugroso del orto, todo rayado“, comenzó apuntando sin escrúpulos en sus palabras mientras mostró en su filmación el estado del lateral derecho de la unidad.

"Acá me tiraron, no sé qué me tiraron, todo rayado, porque me rayaron todo, mirá, la verdadera envidia mata“, sumó en su relato dejando entrever que se trataba de una acción intencional y que no habría tenido que ver con una situación de tránsito.

En otro video publicado previamente, esbozó: "Mirá cómo me dejaron el auto, mirá. Mirá cómo me lo rayaron, los envidiosos del orto. Igual me chupan huevos, ¿no?“. A su vez en las imágenes mostró unas manchas de la camioneta que serían, según Alex quien también manifestó tener dudas, de aceite.

Este martes por la mañana el mediático compartió en las redes sociales un video mostrando el tratamiento al que sometió a la camioneta en un taller dedicado a este tipo de problemas.