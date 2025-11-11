Alex Caniggia explotó contra quienes le rayaron su auto nuevo y tiró un fuerte comentario

El mediático compartió su enojo a través de las redes sociales por los daños que sufrió su camioneta nueva.

La fortuna cosechada por su padre y su propio trabajo ha llevado a que Alex Caniggia tenga la posibilidad de tener en su garaje automóviles de alto costo y primeras marcas que son expuestos en su cuenta personal de la red social Instagram donde suma más de tres millones de seguidores con los que interactúa cotidianamente.

Habitualmente el mediático acostumbrado a moverse con soltura en el mundo del espectáculo aprovecha su fuerte presencia en las redes con anuncios que responden a una muestra de su fortuna. Esta vez le tocó utilizar sus historias de la red social para hacer un fuerte descargo.

Llamativamente "el emperador" tuvo una de la peores noticias que pudo haber recibido: su camioneta de alta gama apareció rayada y no dudó en hacer un duro descargo contra quien haya sido el autor de la marca que debió sacar con un tratamiento específico. "Bueno, la 0KM rayada, y por algún barat mugroso del orto, todo rayado “, comenzó apuntando sin escrúpulos en sus palabras mientras mostró en su filmación el estado del lateral derecho de la unidad.

Alex Caniggia- Auto rayado

"Acá me tiraron, no sé qué me tiraron, todo rayado, porque me rayaron todo, mirá, la verdadera envidia mata“, sumó en su relato dejando entrever que se trataba de una acción intencional y que no habría tenido que ver con una situación de tránsito.

En otro video publicado previamente, esbozó: "Mirá cómo me dejaron el auto, mirá. Mirá cómo me lo rayaron, los envidiosos del orto. Igual me chupan huevos, ¿no?“. A su vez en las imágenes mostró unas manchas de la camioneta que serían, según Alex quien también manifestó tener dudas, de aceite.

Este martes por la mañana el mediático compartió en las redes sociales un video mostrando el tratamiento al que sometió a la camioneta en un taller dedicado a este tipo de problemas.

Hace apenas cinco semanas, Alex había compartido su alegría por la nueva adquisición: "Hoy me levante con una sonrisa GIGANTE. Si me compre mi nueva RAM DE 50 mil dólares HAY NIVELES Y NIVELES Todo GRACIAS A mi mismo después de tanto trabajo y realitys por todo el mundo todo tiene su recompensa. Pensaran lo tipico me la compro mi viejo, hijito de papa pero si supieran mi viejo jamas me dio un dolar y la verdad lo agradezco por la crianza que me dio a GANARME LO MIO PROPIO Y asi es soy una persona que me hice mi camino mi carrera FAMOSO MUNDIALMENTE y cada AÑO estoy mas Groso y me va mejor. No trabajes duro trabaja siendo inteligente".

"No fue suerte, fue estrategia. No fue herencia, fue mentalidad. No trabajé duro, trabajé inteligente. El dinero no se gana sudando. Se gana pensando. Y sobre todo, creyendo en uno mismo", cerró.