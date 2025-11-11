La China Suárez y sus hijos podrán ver a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi y se armó la polémica

La justicia negó el pedido que había hecho la conductora televisiva para la visita de Isabella y Francesca a su padre, pactado para este mediodía.

La justicia le dio un duro revés a la conductora televisiva Wanda Nara luego de solicitar, a través de sus abogados, un pedido para que el encuentro de sus hijas con su padre “ sea sin la presencia de terceras personas , consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez ".

Este pedido fue en vano debido a que la justicia lo rechazó y tanto la China como sus hijos, podrán compartir un encuentro con los hijos que tienen en común Wanda y Mauro Icardi . Fue Guido Zaffora en el Diario de Mariana quien afirmó que la propia abogada de Wanda Elba Marcovecchio confirmó la decisión.

Según trascendió los jueces habrían decidido no darle lugar a este pedido debido a que "la reacción de las nenas fue positiva " cuando se encontraron por última vez Eugenia, sus hijas y los niños fruto de la relación entre el futbolista y Wanda. En ese intercambio no se registraron reacciones negativas.

Mauro-Wanda-Portada

Durante su participación en Intrusos, Andrea Taboada relató el intercambio de mensajes que tuvo con Wanda. “‘Las nenas lo pidieron, yo no lo pedí. Fueron obligadas por el papá a pedir por Suárez. Por eso no lo quisieron ver todo este tiempo’, es lo que me dice Wanda. ‘Ellas lo que quieren es estar tranquilas cuatro días, o los que sean, solas y con su papá’”, le dijo Wanda.

Más tarde Zaffora en DDM, contó un mensaje que también recibió de la empresaria: “Yo quiero que esté con Eugenia, no tengo ningún problema, como las nenas están con mi pareja. Pero las nenas me pidieron que no quieren estar con Eugenia”.

El encuentro está pactado para este martes a las 12 horas. En caso de que Wanda se niegue a entregar a sus hijas, la policía ya estaría avisada para que a la media hora llegue al edificio con una orden para subir y se concrete la entrega.

Icardi Hijas

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron a la Argentina con los hijos de Benjamín Vicuña

La China Suárez y Mauro Icardi llegaron juntos a la Argentina y despistaron a los medios acerca de su arribo ya que se esperaba que sea en el aeropuerto de Ezeiza pero en realidad fue en Aeroparque Jorge Newbery.

“Acaban de llegar la China Suárez juntos Mauro Icardi a Aeroparque en un gran despliegue que hizo migraciones para poder retirarlos. Venían junto a Amancio y Magnolia desde Estambul. Ella llegó con el bolsito rosa de la discordia”, escribió el periodista Fede Flowers, acompañando la publicación con fotografías del momento.

La actriz y el futbolista viajaron desde Turquía junto a los hijos que ella tuvo con Benjamín Vicuña, Amancio y Magnolia, en lo que sería una visita que tiene un objetivo familiar clave: el reencuentro de Icardi con las hijas que tuvo con Wanda Nara, a quienes no ve desde hace varios meses.

image

La madre de las nenas, Wanda Nara, accedió a que eso ocurra, pero puso sus condiciones. Hizo un pedido a la Justicia para que las nenas no falten al colegio ni a sus actividades extracurriculares, pero además volvió a exigir que no pasen tiempo con la China Suárez, ya que las niñas no querrían ver a la pareja de su padre.