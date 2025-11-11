El motivo por el que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity

La actriz decidió dar un paso al costado del reality de Telefe y su participación llega a su fin en las próximas semanas.

Eugenia Tobal sorprendió con su decisión de abandonar MasterChef Celebrity y se suma a la ola de renuncias en el certamen de cocinas más famoso del país. La actriz era una de las grandes candidatas a llegar a las instancias finales, pero renunció a semanas de su debut.

En las últimas horas no solo que se confirmó la noticia de su salida del programa que conduce Wanda Nara, sino que se supo cuál había sido el motivo por el que la actriz, favorita del certamen, decidió dejar las cocinas.

“Se siente maltratada”, reveló Paula Varela en Intrusos (América) sobre los motivos. El maltrato vendría de la mano del jurado Germán Martitegui con quien tuvo más de un enfrentamiento. El último cuando cuestionó unas cookies hechas por Tobal que no fueron del agrado del jurado.

“Otra de las causas es la edición del programa… ella quería entrar con un perfil como le gusta, alegre y simpática como se muestra en sus redes sociales con el contenido que genera en su casa con su hija. Y la edición del programa la deja como un personaje gruñón”, sumó la periodista.

Ema.jpg Eugenia Tobal

Y eso no es todo. El panel del ciclo de América reveló que en ocasiones se siente ninguneada por la ubicación que le toca en las cocinas ya que la dejan a lo último y la posición que tuvo en foto de venta del reality cuando fue una de las figuras a las que el canal quiso convocar en primer lugar. “Siente que la dejan sin protagonismo, destratada”, dijeron.

De hecho, en la última emisión al aire del programa Eugenia Tobal tuvo un fuerte cruce con Leandro “Chino” Leunis porque la actriz usó la estación “cábala” del conductor. Wanda tuvo que intervenir para evitar el conflicto.

Según se supo la salida de Eugenia se concretará en las próximas dos semanas. Su renuncia se suma a la de Valentina Cervantes, quien también dejó el ciclo.