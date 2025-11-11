Wanda Nara habló de cómo fue la reunión de Mauro Icardi con sus hijas

La modelo fue abordada por un grupo de periodistas que buscaban su testimonio acerca del reencuentro del futbolista con sus hijas.

Wanda Nara fue interceptada por un grupo de periodistas mientras se retiraba del Chateau Libertador para ir a grabar un nuevo envío de MasterChef Celebrity, en un día en el que los ojos están puestos sobre su familia porque Mauro Icardi se reencontrará con sus hijas después de más de 150 días sin verse.

La conductora dijo que el reencuentro "va a ser desde el colegio, dentro de la intimidad, como fue las otras veces. Va a ser todo igual y todo bien". Wanda destacó que las niñas van siempre al colegio: "No tienen faltas mis hijas al colegio, solo una vez".

"Yo estoy con mucho trabajo, muy contenta de que nos sigan todas las noches en MasterChef. Trabajando, me voy a grabar y salgo muy tarde hoy", aclaró Wanda, que antes de irse a los estudios de Telefe hizo un posteo en sus redes sociales para mostrar las valijas de sus hijas y desearles que la pasen bien junto a su papá.

"¿Qué opinás de que las nenas estén con Eugenia también?", le preguntó el cronista de Lape Club Social, pero su pareja, Martín Migueles, aceleró el vehículo y ella entre risas solo respondió con un "chau". Pese a ese abrupto final, la modelo se mostró muy optimista con la reunión del futbolista con sus hijas.

La China Suárez y sus hijos podrán ver a las hijas de Wanda Nara y Mauro Icardi y se armó la polémica

La justicia le dio un duro revés a la conductora televisiva Wanda Nara luego de solicitar, a través de sus abogados, un pedido para que el encuentro de sus hijas con su padre “sea sin la presencia de terceras personas, consignando especialmente la imposibilidad de que la pareja del señor Icardi, la señora Suárez".

Este pedido fue en vano debido a que la justicia lo rechazó y tanto la China como sus hijos, podrán compartir un encuentro con los hijos que tienen en común Wanda y Mauro Icardi. Fue Guido Zaffora en el Diario de Mariana quien afirmó que la propia abogada de Wanda Elba Marcovecchio confirmó la decisión.

Según trascendió los jueces habrían decidido no darle lugar a este pedido debido a que "la reacción de las nenas fue positiva" cuando se encontraron por última vez Eugenia, sus hijas y los niños fruto de la relación entre el futbolista y Wanda. En ese intercambio no se registraron reacciones negativas.

Durante su participación en Intrusos, Andrea Taboada relató el intercambio de mensajes que tuvo con Wanda. “‘Las nenas lo pidieron, yo no lo pedí. Fueron obligadas por el papá a pedir por Suárez. Por eso no lo quisieron ver todo este tiempo’, es lo que me dice Wanda. ‘Ellas lo que quieren es estar tranquilas cuatro días, o los que sean, solas y con su papá’”, le dijo Wanda.

Más tarde Zaffora en DDM, contó un mensaje que también recibió de la empresaria: “Yo quiero que esté con Eugenia, no tengo ningún problema, como las nenas están con mi pareja. Pero las nenas me pidieron que no quieren estar con Eugenia”. En caso de que Wanda se niegue a entregar a sus hijas, la policía ya estaría avisada para que a la media hora llegue al edificio con una orden para subir y se concrete la entrega.