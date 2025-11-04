Tan Biónica lanzó nuevo disco con figuras como Nicki Nicole, Calamaro y Airbag: dónde escucharlo

La banda volvió a lanzar un disco después de 10 años y los fanáticos estallaron de felicidad. Dónde se puede escuchar y conseguir en forma física.

Tan Biónica volvió a lanzar al mercado un nuevo álbum de música para calmar a los fanáticos que tuvieron que esperar 10 años para poder vivir este momento nuevamente. Con la participación de grandes invitados que son reconocidos en el mundo de la música, ya se puede escuchar el nuevo disco "El regreso" .

En el disco se puede apreciar la esencia de la banda que supo cautivar a una gran cantidad de público. Tendrá el condimento de unir las distintas generaciones amantes de la música debido a que en el disco participan reconocidos artistas como Nicki Nicole , Andrés Calamaro y Airbag, siendo protagonistas junto a la banda liderada por Chano Charpentier .

La producción del disco cuenta con 10 temas musicales nuevos que fueron grabados en el período entre marzo y octubre del corrente año. Detrás del producto hay un gran trabajo por parte del equipo de Tan Biónica debido a que el mezcla del disco, por ejemplo, es Manny Marroquín quien ha trabajado junto a Bruno Mars, Justin Bieber , Rosalía , Rihanna , Sabrina Carpenter y Kendrick Lamar entre otras figuras de la música internacional.

Las canciones fueron tituladas: “El alma en el camino”, “Tus cosas” (feat. Airbag), “El problema del amor”, “Mi vida” (feat. Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4”, “Santa María”, “Boquitas pintadas” (feat. Nicki Nicole) y “La invención”. Ya están disponibles en las plataformas Youtube y Spotify desde este 4 de noviembre, una fecha especial debido a que quedó en el recuerdo de todos los fanáticos por la frase "con vos es 4 de noviembre cada media hora" que suena en la canción "La Melodía de Dios".

Para quienes quieran, se puede conseguir el álbum en forma de vinilo a través del sitio web oficial de la banda. El mismo cuesta $54.000.

El guiño de la banda para un periodista durante el videoclip de "El problema del amor"

El video que cuenta con la participación del reconocido actor protagonista en la recordada serie Los Simuladores, entre otras producciones, Federico D'Elía, tiene un mensaje particular por parte del vocalista Chano que participa en la filmación. Es que en la representación visual se lo ve con un bastón que llamó la atención.

Más tarde trascendió que esa referencia tiene que ver con el periodista de política Jorge Lanata con quien tenía una gran relación de amistad. Decidió homenajearlo a Jorge, quien murió el 30 de diciembre de 2024. "Pensaba que la matemática, la música y el amor tienen casi todo en común. Bambi me mandó la música y empecé a soñar. Y el bastón es un homenaje a un amigo que perdí el año pasado", dijo Chano a través de las redes sociales al ser consultado.