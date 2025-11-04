Alfa, ex Gran Hermano, se fue a las piñas con dos motociclistas

El ex participante quedó envuelto en polémica tras un tenso cruce con motociclistas luego de un confuso episodio de tránsito en provincia de Buenos Aires.

Alfa fue uno de los participantes del reality Gran Hermano que logró mantenerse en el mundo del espectáculo debido a su figura. Sin embargo más allá de su talento laboral que lo mantiene en vigencia, en más de una oportunidad ha quedado envuelto en escándalos en la vía pública por los que se vuelve viral en las redes sociales.

Esta vez no fue la excepción y una vez más quedó en el centro de la polémica en un picante cruce con dos motociclistas mientras viajaba en su camioneta por Lomas del Mirador, en el partido de La Matanza. Según trascendió en un video publicado en la red social Tik Tok el polémico ex GH se bajó de su camioneta e increpó a dos conductores de moto: "Me venís siguiendo, boludo" , dijo el ex participante mientras que recibió la negativa: "¿Qué siguiendo? ¡Tenemos que ir para allá!".

"¿Qué sacás el teléfono? La concha bien de la tuya. Te rompo toda la camioneta acá nomás", le dijeron a Alfa luego de que este vaya a buscar su celular a la camioneta. "Estos dos tipos me quieren afanar", dijo el mediático mientras que uno de los motociclistas respondió irónicamente: "Sí, te queremos robar, viejo pelotudo. Venís manejando como un mogólico".

Alfa-Choque

Con el paso de los minutos la conversación levantó temperatura e incluso el mediático llegó a empujarle el brazo corriéndole el celular a un conductor que filmaba la situación para dejar evidencia del intercambio de palabras. Más tarde se viralizaron chat de uno de los motociclistas.

"Nos tiró la camioneta encima y casi chocamos contra otro auto, le quisimos hablar tranquilo y aceleró y dobló en esa cuadra que se ve en el video y bajó re caliente", dijo y sumó: "Igual nos tocó y me rompió una luz de giro, pero por suerte no fue grave".

"Soy un cobrador. Ese es mi laburo. Nos tienen fichados en muchos lados y no puedo parar en un semáforo y regalarme", contó en chat. Luego sumó: "Él bajó violento diciendo que lo queríamos robar. Nuestra intención era hablar bien con él de por qué nos tiró la camioneta encima. Pero reaccionó mal. Por eso lo grabamos".