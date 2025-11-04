El "hongo de la inmortalidad": el secreto del nuevo emprendimiento de Agustina Cherri

La reconocida actriz compartió en sus redes sociales el emprendimiento que lanzará al mercado y en el cual trabaja desde 2023.

Agustina Cherri anunció un nuevo camino empresarial en su vida lejos de la actuación para cumplir un sueño según lo reveló la propia actriz en sus redes sociales donde lo anunció con un producido video donde relata con detalles de qué trata este nuevo emprendimiento por el que se mostró muy ilusionada.

"Nuevo comienzo, ese es el nombre del primer capítulo, porque por fin me animé a volver a empezar . Salí del lugar cómodo, de lo seguro, y me planté frente a mi propio sueño. Hice realidad lo que alguna vez pensé imposible", escribió en el posteo hecho en sus redes sociales donde recibió un sinfín de comentarios positivos.

Durante su relato reveló cómo fue parte del proceso: "Decidí, aposté, invertí, armé equipo. Probé, fallé, volví a intentar. Presupuesté, diseñé, hice trámites, investigué, aprendí, descubrí… y lo logré ". En su publicación reveló que lanzará al mercado su propia marca de productos para el cuidado de la piel con un distintivo particular por el cual buscará ser diferente.

"Siempre tuve clara la forma en que quería cuidar mi piel. Había algo que buscaba y no encontraba, algo que faltaba, hasta ahora. Porque esta vez lo hice yo", reveló en la publicación mientras que en la explicación dio detalles de la fórmula. Será el hongo reishi, conocido en China como el "hongo de la inmortalidad", el común denominador de los productos debido a que es del gusto de la artista.

"Lo pensé, lo creé, lo desarrollé con cada detalle. Y puedo decir, con orgullo y con una seguridad que me atraviesa, que cuando las prueben van a entender de lo que hablo", dijo y agregó: "Voy a compartirles todo el proceso, porque fue una de las experiencias más hermosas que me animé a vivir. Gracias por acompañarme en este nuevo comienzo. Continuará…"

A su vez, más allá del escrito, en el video publicado contó cuáles fueron las reacciones que recibió cuando comunicó la iniciativa: "Todos me dijeron que estaba loca. Pero desarrollé mis propios productos para la piel. Ahora se los puedo contar porque está todo hecho"