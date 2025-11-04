Mirtha Legrand pone fin a su ciclo en televisión: cuándo será

La conductora de 98 años habría tomado la decisión de dejar de trabajar y suena un nombre familiar como posible reemplazo.

Cuando hablamos de Mirtha Legrand , sin dudas, nos referimos a una leyenda de la televisión. De hecho, ese fue el homenaje que recibió en 2025 en la última entrega de los premios Martín Fierro a la televisión.

Sin embargo, la cuenta regresiva para el último programa de la conductora está en marcha y queda cada vez menos para su despedida. Así lo revelaron en Intrusos (América) donde aseguraron que La Chiqui tiene todo listo para despedirse de su público.

“ Será el final del ciclo de Mirtha”, anticipó Adrián Pallares en el ciclo que conduce en América junto a Rodrigo Lussich quien sumó: “hará seis programas desde Mar del Plata, un mes y medio hasta su cumpleaños”.

La versión que sorprendió a todos dejó con cara de sorpresa a Luis Ventura quien se atrevió a dudar de esta versión y asegurar que no ve posible que Mirtha deje la televisión. Sin embargo, los periodistas sumaron más data sobre quién podría ser su reemplazo en las noches de El Trece.

“Su hija Marcela se habría postulado para conducir los sábados a la noche, en un futuro no tan lejano, y que Juana siga haciendo los domingos”, dijeron.

En cuanto a los motivos de la decisión de Mirtha, Pallares aclaró que no se trataría de una decisión tomada por la propia conductora, sino del canal. De ser así, la Chiqui se retiraría de los medios con 99 años convirtiéndose en la conductora más longeva del mundo.

La profesión que quiso seguir Mirtha Legrand

Hace un tiempo, Mirtha Legrand protagonizó un momento único en su mesaza cuando dialogó con Pampito. Es que el conductor de El Trece quiso saber qué hubiera sido Mirtha si no elegía su actual profesión y su comentario llamó la atención de la mesa.

"¿Se imagina la vida no siendo Mirtha Legrand?", preguntó en aquella oportunidad Pampito. "No, porque yo quería ser profesora de geografía", respondió La Chiqui para sorpresa de toda la mesa.

Y siguió contando una anécdota de su infancia: "Un día mi maestra, yo estaba en el primaria y nos puso de pie a todas las alumnas. Y me dijo 'a ver usted Martínez, ¿qué le gustaría ser?'. Yo dije profesora de geografía. Y me dijo 'no, a usted le gusta ser artista'. Una visionaria. Se dio cuenta por mi forma de ser, porque yo recitaba y siempre me gustó destacarme y hacer cosas artísticas".

"Desde chica se me notó. La prueba está que mi primer película la hice a los 14 años, Los Martes Orquídeas. No sabía caminar con tacos altos y el director le dijo a mi mamá, 'señora cómprele tacos altos para que camine en la casa'. Las chicas jugábamos a 'las visitas' y entonces nos vestíamos de grandes... Y en la película se nota que no sabía caminar con tacos", confesó divertida La Chiqui.