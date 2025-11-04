Por qué Wanda Nara quebró en llanto en medio de MasterChef Celebrity

tLa conductora de Telefe protagonizó un momento emotivo en la última edición del reality de cocinas y no pudo evitar las lagrimas.

Wanda Nara protagonizó uno de los momentos más emotivos en la noche de MasterChef Celebrity . La conductora no pudo contener las lágrimas al recordar una receta de su abuela y lo contó ante todos los participantes y el jurado.

Fue Damián Betular que hizo una reflexión sobre cómo la comida se conecta con las emociones y fue en ese momento que la empresaria, que se luce como presentadora del reality, abrió su corazón y compartió un dolor que la acompaña desde hace años.

“En mi casa siempre cocinaba mi abuela: la mamá de mi mamá. Hacía dos tortas. Una es la de manzana que siempre hago yo y que nunca me salió como ella, y la otra es una pastafrola de la cual nunca le llegó a pasar la receta a nadie ”, recordó.

Nara mostró el amor por su abuela materna y recordó el sabor de la pastafrola que según ella solo su abuela hacía. “Probé un montón y nunca la encontré. Probé mejores, pero nunca una como la de ella”, dijo la hermana de Zaira, dando cuenta de que su búsqueda por el mismo sabor es un hecho, aunque sin el mismo resultado.

“Es algo que me marcó mucho. La familia es lo más importante. Hay cosas que uno no puede recuperar, pero siempre queda el amor y el deseo de haber conocido a esa persona”, dijo Wanda visiblemente emocionada por el recuerdo a su abuela.

Embed - La angustia de Wanda Nara por su abuela - Masterchef Celebrity

El consejo de Kim Kardashian a Wanda Nara

Wanda Nara es una figura importante del espectáculo argentino por la trascendencia que tiene en su figura con la cual ha logrado construir una empresa en torno a ella cosechando una importante fortuna económica. Algunas personas ligadas al espectáculo se animan a compararla con personajes del calibre de Kim Kardashian.

Fue Barbie Simons quien comparó a la conductora televisiva con la mega estrella estadounidense. Todo ocurrió estando cara a cara con la propia estrella durante una entrevista: “En Argentina tenemos nuestra propia versión de Kim Kardashian. Se llama Wanda Nara. Ella es una bomba, emprendedora, conductora de MasterChef, y está pasando por un divorcio bastante público. Te envía un mensaje y me gustaría que le pudieras dar un consejo”, dijo Simons.

Luego Barbie le mostró un video de la empresaria argentina con pedido específico. “Acá Wanda Nara desde Argentina. Te adoro, te mando un beso enorme. Y como abogada que sos, te quería pedir un consejo para una mujer como yo, que se está divorciando. Bueno, es un poco público, vos me entenderás. Te mando un beso grande”, esbozó Nara.

Rápidamente la estadounidense brindó un mensaje especial dedicado a Wanda: “Espero que encuentres la felicidad, está ahí. Solo sé una buena persona, mantené la cabeza baja, no intentes hacer nada por venganza. No es la forma de vivir la vida. Solo sé justa”.