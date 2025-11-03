Wanda Nara incomodó a Luck Ra con una pregunta sobre La Joaqui: la reacción del cordobés

Fiel a su estilo, la conductora fue incisiva con una pregunta que descolocó al cantante de cuarteto.

El cantante Luck Ra sorprendió en la pantalla de MasterChef con su característico look en reemplazo a su pareja La Joaqu que debió ausentarse por un tiempo al certamen. En el cuidado de su banca ingresó el artista cordobés destacado por sus canciones de cuarteto.

“Como verán, está faltando una compañera. La dan por descartada, pero no, La Joaqui está de gira. Y nos mandó una persona que estoy segura que va a cuidar muy bien su lugar en la competencia. Bienvenido a las cocinas de MasterChef, ¡Luck Ra! ”, dijo la conductora Wanda Nara al momento de anunciar quién sería el reemplazante de la cantante. Acto seguido el cantante pisó el estudio de grabación con una remera que lucía una foto con su pareja en el interior de un corazón y la frase: “Ya saqué a bailar a mi morocha”.

Luego de su ingreso confesó el pedido especial que le hizo la Joaqui: “Vine en representación suya y tengo que poner el pecho. Vamos a dejar todo en la cancha. Ella me dijo: ‘No pierdas esto, hijo de mil…’. Más tarde Wanda salió con los tapones de punta y sacó a relucir sus preguntas incisivas que toman protagonismo en gran parte de los capítulos.

“¿Tenés planeada alguna pedida de…?”, sorprendió la conductora mientras que el cantante miraba atentamente la preparación que estaba realizando en su estación. “Me vas a hacer cortar un dedo”, respindió el artista.

Más allá de las bromas, confesó: “La verdad que sí me quiero casar, pero no me lo podés preguntar mientras estoy en la cocina porque te voy a responder cualquier cosa”.

En el cierre del programa, Luck Ra presentó su plato: pata de pollo con puré de zanahoria, batata y boniato con papas fritas. En su defensa, reveló ante los jutados: “Viniendo para acá me dijeron que ‘un adulto creativo es un niño que ha sobrevivido’. Se me ocurrió hacer un menú kids pero manteniendo una linda gama de colores y también una mezcla armoniosa de los ingredientes. No es solo el producto. Es también cómo lo vendés”.

Marley pasó por MasterChef con una fuerte chicana a Wanda Nara

Marley se puso el delantal y ya cautivó a los jurados de MasterChef Celebrity con un exquisito plato que realizó durante su participación en el capítulo emitido este jueves en la pantalla de Telefe. Más allá de su creatividad para la cocina, encontrada durante el certamen debido a que nunca estuvo en el rol de participante en el certamen, el conductor televisivo fue el centro de un diálogo pícaro con Wanda Nara.

“Les quiero comunicar que, como bien saben, Maxi debería estar cocinando junto a ustedes, pero se encuentra de viaje. Tiene a su mujer con el embarazo muy avanzado. Por eso, durante una semana, lo va a reemplazar alguien muy amigo de la casa, un amigo personal mío, a quien quiero mucho. ¡Le damos la bienvenida a Marley!”, dijo en el inicio del programa la conductora del certamen dándole paso al nuevo participante.

Ante la presentación, el conductor ahora en el rol de participante, respondió con alegría: "¡Señores, llegó el reemplazo! Somos muy parecidos, en una época decían que teníamos un look similar. También me dicen que soy parecido a tu papá, Wanda, así que me parezco a toda la gente que te rodea”.

Durante su participación en la cocina Marley confesó que nunca ocupó el rol de participante en un certamen de cocina: “Conduje Dueños de la Cocina con Donato de Santis, pero nunca estuve del otro lado. Igual tengo mucha información de cada uno de ustedes… A Betular lo conozco de antes de que sea famoso”.

Más tarde la conductora lo fue a buscar a la isla y le sacó un tema sensible. “¿Te gusta el fútbol, Marley?”, consultó de manera sorpresiva, mientras que Marley contestó: “Sí, me gusta el fútbol”. Luego de ese intercambio la empresaria apretó el acelerador y fue incisiva con la pregunta: “Ah, obvio que te gusta si fuiste a entrevistar a mi ex”, dijo haciendo referencia a la nota que le hizo a Mauro Icardi en Turquía.

“¿Era tu ex? No sabía”, dijo con picardía Marley y sumó: “Pero vos no me contestaste el mensaje y él sí”. Ante esta afirmación y escuchar detalles del trato recibido por el jugador durante un partido del Galatasaray. Wanda contestó: “Mirá qué generoso”.

“Ojalá que se te quemen las croquetas”, cerró la conductora. “Y se me están pasando ahora, mirá”, afirmó el participante.