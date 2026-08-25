¡Durísimo! Beto Casella habló de salida de Bendita y del vínculo con Edith Hermida: "No la extraño"

El histórico conductor apuntó con dureza contra su excompañera de ciclo. Las fuertes respuestas en una relación que sigue sumando diferencias.

La relación entre Beto Casella y Edith Hermida no terminó de la mejor manera desde que se encomendaron a la separación del proyecto histórico Bendita, un programa icónico de la televisión nacional que perdura desde hace 18 años. Ese quiebre en el ciclo generó una división que hasta el momento no tiene miras de cerrarse en un corto plazo.

Con proyectos separados, Edith en Bendita por El Nueve y Beto con BTV en América, no volvieron a mantener un diálogo como el que acostumbraban tener como cuando eran compañeros de trabajo. Alimentando más las diferencias entre ambos, el histórico conductor fue explosivo con Hermida.

En diálogo con el periodista Guido Záffora , habló sobre el vínculo con Hermida: “Era una relación de mucho compañerismo, hemos disfrutado el durante durante años, pero después no”, aclaró confesando también que hizo uso de un sistema para cerrar esa etapa junto a ella.

Días atrás la conductora había evitado responder cuando le preguntaron si extrañaba a su excompañero. A sabiendas de esta respuesta en silencio, Beto contestó a la misma pregunta de forma diferente: “Yo no”, dijo con risas, dejando en claro cuál es la situación entre ambos.

"Vos decís: ‘Ah, perdí un amigo’. Tampoco teníamos una relación de vernos fuera de... ¿entendés? Una relación de amistad”, esbozó dando a entender que se trataba de una relación laboral.

“Hice como un trabajo, se ve que hice ahí como un mecanismo de ‘Bueno, listo, borrón y cuenta nueva’”, soltó y agregó: “Extraño a algunos muchachos, tipo el utilero, Fogonazo, algunos muchachos con los que sí tenía más trato, incluso fuera del canal. Pero después no, yo una vez que despego, despego”.