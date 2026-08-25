La hija de Sergio Denis estalló contra la Justicia: "La vida de mi papá no valía $13 millones"

Bárbara Hoffmann rompió el silencio y se refirió al fallo que aseguró que el artista murió "por su culpa" al caerse al foso del Teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

La Justicia de Tucumán determinó, la semana pasada, que la muerte de Sergio Denis había sido, en sencillas palabras, por su "culpa". El fallo enojó a la familia del cantante que presentó hace 7 años la demanda de indemnización contra el Ente Autárquico teatro Mercedes Sosa, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) y el extitular del ente, Raúl Francisco Armisén.

Tras el fallo, Bárbara Hoffmann , la hija del artista, fue la primera en reaccionar y usar sus redes sociales para demostrar su enojo tras la decisión y asegurar que "Argentina es el único páis donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas". Los días pasaron, y a una semana de aquel polémico fallo, Hoffmann rompió el silencio en Infobae y aclaró cuál es el verdadero pedido de justicia de la familia en medio del proceso judicial.

“Muchas veces, el título sale como que lo que estamos pidiendo es una indemnización. Si se ve en el expediente, la indemnización es por 13 millones de pesos. La vida de mi papá claramente no valía 13 millones de pesos. Es pura y simbólica . Y esto no se trata en absoluto de dinero, por eso es simbólica, porque si hubiéramos tenido que poner una cifra, de lo que valía la vida de mi papá, no era esa”, explicó y puso énfasis en que el principal pedido se enmarca en la justicia y la búsqueda de un responsable.

La muerte del cantante tuvo dos causas, una penal y otra civil, que explicó Bárbara en la entrevista que la primera "se bajó porque la justicia de Tucumán determinó que nadie era responsable de la muerte de mi papá". Al mismo tiempo, recordó que esa noche del accidente el teatro presentaba irregularidades. "El foso no podía estar descubierto porque ya se habían comprado los materiales para taparlo y tampoco se había hecho la obra", dijo y agregó que el teatro solo cerró un día para las pericias y después todo siguió con normalidad.

En otro momento del diálogo, Hoffmann cuestionó al director del teatro Mercedes Sosa ya que jamás se lo removió del cargo ni se apartó de sus funciones siendo funcionario público. “Se manejaron en todo momento con una impunidad total y ni hablar de ni siquiera acercarse a preguntar si papá evolucionaba bien o no el mes entero que estuvo internado en Tucumán. Nunca hubo un acercamiento, nunca hubo nada de parte de ellos”, lamentó.

Respecto a la decisión de la justicia tucumana de "culpar al cantante del accidente que le costó la vida", Bárbara reconoció que el fallo no le asombra, pero que "nos parece una atrocidad culpar al artista de su caída". "Mi papá no se subió el 11 de marzo al teatro Mercedes Sosa para morir ahí. Es una locura, es violento escucharlo, qué se yo. Leerlo es como revivir de vuelta una pesadilla que no termina nunca", concluyó indignada por la situación.