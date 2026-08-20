La hija de Sergio Denis desató su furia tras el fallo que rechazó una indemnización por la muerte de su padre

Bárbara Hoffmann cuestionó el fallo que rechazó la demanda por la muerte de su padre y dijo que por ahora no hablará con los medios.

La hija de Sergio Denis se mostró enojada en redes sociales tras el fallo desfavorable.

La hija de Sergio Denis, Bárbara Hoffmann, expresó su indignación luego de que la Justicia rechazara la demanda indemnizatoria presentada por la familia del cantante por el accidente que sufrió durante un recital en Tucumán. A través de sus redes sociales, cuestionó el fallo y aseguró que necesita tiempo antes de hablar públicamente sobre la resolución.

“Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra Justicia”, escribió Hoffmann en una historia publicada en Instagram, poco después de conocerse la decisión judicial.

La hija del cantante también agradeció el acompañamiento de los medios de comunicación, aunque aclaró que por el momento no brindará declaraciones. “Agradezco siempre el interés y el apoyo de los medios. No voy a hablar ahora, no puedo contestar tampoco. Sepan entender”, expresó.

En otra publicación, explicó que necesita tomar distancia de la situación. “Cuando pueda lo haré, mientras tanto pido que sepan comprender y apago el teléfono porque es imposible”, señaló.

Finalmente, cerró sus mensajes con una frase en la que dejó expuesta su postura frente al fallo: “El tiempo es el mejor juez y Dios todo lo ve”.

Qué dijo la Justicia sobre el accidente

La reacción de Hoffmann se produjo después de que la Justicia rechazara la demanda presentada por los familiares de Sergio Denis. El tribunal determinó que la conducta del cantante fue la causa directa y determinante de la caída ocurrida el 11 de marzo de 2019 en el Teatro Mercedes Sosa de San Miguel de Tucumán.

Según la sentencia, Denis retrocedió de espaldas sobre una pasarela mientras interpretaba una canción y observaba al público, sin verificar la línea de marcha. En ese momento cayó al foso de orquesta, que tenía aproximadamente tres metros de profundidad.

Los jueces consideraron que se trató de un “hecho de la víctima” o “autopuesta en peligro”. De acuerdo con el fallo, esa conducta interrumpió el nexo causal necesario para atribuir responsabilidad a los organizadores del espectáculo y a los organismos involucrados en la causa.

Por ese motivo, el tribunal no hizo lugar al reclamo presentado por Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, quienes habían iniciado acciones tanto en nombre propio como en carácter de herederos.

Una caída que terminó con la vida del cantante

El accidente ocurrió durante una presentación de Sergio Denis en Tucumán. El artista cayó al foso ubicado debajo del escenario y sufrió graves lesiones que obligaron a mantenerlo internado durante un prolongado período.

Tras el episodio, permaneció hospitalizado durante meses y atravesó distintas etapas de recuperación. Sin embargo, su estado de salud continuó siendo delicado hasta que finalmente murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.

La familia inició entonces acciones judiciales para reclamar una indemnización por el accidente y sus consecuencias. La Justicia ahora rechazó ese planteo y determinó que las costas del proceso deberán ser afrontadas por los familiares de Denis.

Además, el tribunal dejó reservado para una instancia posterior el pronunciamiento relacionado con los honorarios profesionales.

La resolución judicial puso así un nuevo punto en el largo proceso iniciado después de aquella caída en el Teatro Mercedes Sosa. La familia, en tanto, cuestionó públicamente la decisión a través de Bárbara Hoffmann, quien por ahora anticipó que no realizará declaraciones y pidió comprensión ante la situación.