Se viene el fin de semana largo del 12 de octubre: los precios y destinos más elegidos para viajar

El feriado se acerca y crece el interés por viajar dentro del país. Las plataformas de viajes registran un fuerte aumento en la demanda.

Las escapadas de tres días vuelven a estar entre los planes de los argentinos para aprovechar el próximo feriado de octubre.

El fin de semana largo del 12 de octubre se presenta como una nueva oportunidad para hacer una escapada y cortar con la rutina. El feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural permitirá disfrutar de tres días consecutivos.

A pocos días de la fecha, las plataformas de viajes comenzaron a registrar un marcado interés por las alternativas para descansar dentro del país. Los viajeros buscan opciones que les permitan aprovechar el feriado sin realizar desplazamientos demasiado extensos.

Las búsquedas de paquetes para viajar entre el sábado 10 y el lunes 12 aumentaron más del 60%. Dentro de la oferta nacional, dos destinos tradicionales se destacan entre los más elegidos por los argentinos y ya se conocen los precios para esta escapada.

Turismo: los destinos más elegidos por los argentinos

Córdoba se posiciona como el destino más demandado para esas fechas, con un incremento cercano al 87% en las búsquedas durante las últimas cuatro semanas.

Dentro de la provincia, uno de los mayores saltos se registró en Villa General Belgrano, donde las consultas crecieron 379,6% en ese período. El aumento coincide con la celebración del Oktoberfest, uno de los principales eventos turísticos de la localidad, que atrae visitantes por la Fiesta Nacional de la Cerveza.

En la Costa Atlántica, en tanto, Mar del Plata también vio un incremento en el interés de los viajeros. Las búsquedas para el feriado crecieron un 40,9% respecto del mismo período de 2025.

El movimiento registrado este fin de semana XL aparece como un termómetro para medir cómo se moverá el turismo en la temporada de verano, ya que se requieren más de $550.000 para viajar y pasar unos días en cualquiera de los puntos elegidos.

“Las búsquedas para el fin de semana largo de octubre superan ampliamente a las registradas durante el mismo período de 2025, con algunos destinos de la provincia de Córdoba que multiplican sus búsquedas entre tres y seis veces”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking para Argentina.

El incremento alcanza también a quienes eligen armar su viaje en lugar de comprar un paquete. Según datos de Almundo, las búsquedas de vuelos para el fin de semana largo de octubre crecieron cerca de un 60%.

Con respecto a los medios de pago, casi el 70% de las operaciones se realizaron con tarjetas de crédito. “Esto refleja que las alternativas de financiación continúan teniendo un rol relevante al momento de organizar una escapada”, señaló a Paula Cristi, gerente general de Despegar para Argentina y Uruguay.

Entre quienes optan por viajar al exterior, Punta Cana, Río de Janeiro y Miami se consolidan como uno de los lugares para descansar.

Fin de semana XL de octubre: cuánto cuesta viajar a Mar del Plata y Córdoba

Relevamiento entre las principales páginas de reservas para conocer los precios disponibles para viajar a los principales destinos turísticos de la Argentina.

Sebastián Fariña Petersen

El período de referencia para la búsqueda fue del 10 al 12 de octubre:

Ir a Mar del Plata el fin de semana XL de octubre tiene un costo mínimo de $571.764 . El paquete incluye estadía, desayuno y vuelo. En caso de viajar tres noches, el precio por pasajero asciende a $611.553 . El mismo destino para una familia tipo llega a $1.920.608 .

el fin de semana XL de octubre tiene un costo mínimo de . El paquete incluye estadía, desayuno y vuelo. En caso de viajar tres noches, el precio por pasajero asciende a . El mismo destino para una familia tipo llega a . Para quienes prefieran ir en micro , el tramo Buenos Aires-Mar del Plata tiene un costo de $149.000 por persona , saliendo de Retiro, de acuerdo con Central de Pasajes. Y dos noches de hotel , en base doble y según datos de Atrápalo, pueden costar unos $240.806 .

, el tramo Buenos Aires-Mar del Plata tiene un costo de , saliendo de Retiro, de acuerdo con Central de Pasajes. Y , en base doble y según datos de Atrápalo, pueden costar unos . Para volar desde Buenos Aires y alojarse en Córdoba, se requieren $679.819 por persona. El paquete de viaje incluye estadía en un hotel tres estrellas y vuelo.

Más allá de los precios, un reporte de Booking permitió conocer cómo eligen viajar los argentinos durante el próximo feriado.

La mayor parte de las búsquedas corresponde a viajes en pareja, con el 56,1% del total, mientras que el 35,9% está relacionado con viajes en familia o grupos de amigos. En tanto, apenas el 8% corresponde a personas que buscan viajar solas.