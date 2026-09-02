Feriados nacionales: cuáles y cuántos son los fines de semana largos que quedan en este 2026

El calendario de feriados nacionales todavía contempla varios períodos de descanso durante los últimos meses del año.

Los fines de semana largo que quedan en Argentina este 2026.

Con el segundo semestre de 2026 en marcha, el calendario de feriados nacionales ofrece cuatro nuevos fines de semana largos antes de finalizar el año. Las fechas permitirán contar con períodos de descanso de tres y hasta cuatro días consecutivos, sin necesidad de solicitar jornadas adicionales de vacaciones.

El primer período de descanso que queda por delante será el de octubre. El feriado del lunes 12 se sumará al sábado 10 y al domingo 11, por lo que habrá tres días consecutivos de descanso.

La fecha corresponde al Día del Respeto a la Diversidad Cultural , una jornada que históricamente fue denominada Día de la Raza. La conmemoración busca reconocer la diversidad de los pueblos y las culturas que forman parte de la sociedad.

Los cuatro fines de semana largos que quedan en 2026

Después del feriado de agosto, el calendario establece cuatro períodos de descanso hasta diciembre:

10, 11 y 12 de octubre: sábado, domingo y lunes. El lunes 12 será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

sábado, domingo y lunes. El lunes 12 será feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. 21, 22 y 23 de noviembre: sábado, domingo y lunes. El lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional.

sábado, domingo y lunes. El lunes 23 será feriado por el Día de la Soberanía Nacional. 5, 6, 7 y 8 de diciembre: será el período más extenso que queda en el año, con cuatro días consecutivos. El lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María.

será el período más extenso que queda en el año, con cuatro días consecutivos. El lunes 7 será un día no laborable con fines turísticos y el martes 8 será feriado nacional por la Inmaculada Concepción de María. 25, 26 y 27 de diciembre: el último fin de semana largo del año estará conformado por el viernes 25, feriado por Navidad, junto con el sábado 26 y el domingo 27.

De esta manera, todavía quedan varias oportunidades para organizar escapadas, viajes cortos o jornadas de descanso durante los últimos meses de 2026.

Día de empleados de comercio

El próximo sábado 26 de septiembre se conmemora Día del Empleado de Comercio en Argentina. La fecha está establecida por la Ley 26.541 y alcanza a los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, que desempeñan tareas en supermercados, tiendas, mayoristas y otros establecimientos del sector mercantil.

Este año, el Día del Empleado de Comercio coincide con un sábado, por lo que todavía resta definir si el descanso será trasladado a otra jornada. Hasta el momento, la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias no establecieron oficialmente una fecha alternativa.

En 2025 ocurrió una situación similar. En ese momento, FAECYS y las entidades empresarias acordaron trasladar la celebración al lunes 29 de septiembre, por lo que los trabajadores pudieron acceder al descanso en esa jornada.

Mientras se aguarda una definición para 2026, los trabajadores alcanzados por la normativa mantienen el derecho al descanso correspondiente, sin que esto implique una reducción de sus salarios.

El beneficio comprende a todos los empleados incluidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75. El régimen abarca distintas actividades vinculadas al comercio, entre ellas supermercados, tiendas de ropa y calzado, perfumerías, casas de electrodomésticos, comercios mayoristas y minoristas.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre desde la sanción de la Ley 26.541, en 2009. La fecha fue establecida como reconocimiento a los trabajadores del sector y en homenaje a la Ley 11.729, sancionada en 1934, que reguló aspectos de la actividad mercantil y sentó antecedentes para los convenios colectivos.