"Pero boludo, mató a Ángeles", habló el hijo de Miguel Ángel Pierri a 13 años de acusar a Mangeri por televisión

Tenía 6 años cuando acompañó a su papá a un programa de TV y lanzó en vivo una frase que cambió el rumbo del femicidio de la adolescente.

Sus palabras en aquel momento no sólo se hicieron virales, sino que cambiaron el rumbo de la investigación y defensa del caso.

En 2013 el abogado Miguel Ángel Pierri vivió un incómodo momento en un programa de TV mientras defendía la inocencia de Jorge Mangeri, hasta que su hijo de 6 años lo interrumpió para decir lo que había escuchado sobre el femicidio de Ángeles Rawson . Esas imágenes recorrieron todos los medios, y fue transcendente para la causa. En las últimas horas, el ahora joven de 19 años rompió el silencio y contó su verdad.

"Pero boludo, mató a Ángeles", fue la frase del pequeño aquel día que cambió todo y generó la incomodidad del periodista y de su padre. Ahora, a más de una década de aquel episodio, Juan Ignacio tiene 19 años y recordó lo que sucedió aquel día en vivo en canal Metro.

En diálogo con Puro Show de Eltrece, el joven aseguró que nunca tuvo dimensión de lo que estaba ocurriendo: "Mis viejos me llevaron con la condición de que no diga nada, que me porte bien. Terminé diciendo lo que había escuchado".

Sus palabras en aquel momento no sólo se hicieron virales, sino que cambiaron el rumbo de la investigación y defensa del caso. En este sentido, reflexionó sobre cómo vivía todo con entonces 6 años y por qué estaba allí. "Ya de chico era justiciero. Yo no tenía que estar ahí, pero la niñera falló".

"Estaba todo encaminado para que Mangeri no vaya preso"

"Yo lo que dije lo escuché en la tele, específicamente en el programa de Eduardo Feinmann, donde él había hablado de las pruebas contra Mangeri. No fue algo que haya escuchado decir a Miguel en casa porque él siempre fue muy profesional en ese sentido”, explicó Pierri. Y agregó: "Los chicos escuchan y ahí se ve reflejada la inocencia de un niño".

"Estaba todo encaminado para que Mangeri no vaya preso, porque de hecho no era el sospechoso principal. Esto hizo que los abogados tuvieran que cambiar toda la estrategia porque ya estaba todo muy expuesto. Además la gente empezó a decir que los nenes siempre decían la verdad y eso cambió el panorama de la causa”, agregó.

Después de la entrevista, su madre le preguntó por qué había dicho aquella frase. "Le dije 'porque había escuchado en la tele'", recordó.

En este sentido, reveló que sus declaraciones hicieron que cambie el rumbo del caso. "Yo no tomaba consciencia de lo que había sucedido, pero gracias a mi declaración el caso termina dándose vuelta", explicó.

Juan Ignacio recordó que el portero estaba siendo defendido por dos profesionales y todavía no atravesaba el desenlace que finalmente tendría la causa. "Mangeri no venía mal. Al final por suerte todo salió a la luz: Mangeri tenía que esta en la cárcel", cerró Pierri sobre el caso.

Tras aquella exposición, dijo que sus padres decidieron protegerlo. "Mi viejo me protegió porque ya era mucha exposición para esa edad", indicó en su testimonio.

Perpetua por el femicidio de Ángeles Rawson

Jorge Néstor Mangeri fue condenado a prisión perpetua en julio de 2015 por el asesinato de Ángeles Rawson. Su condena fue revisada por todas las instancias posibles, inclusive por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En todos los casos, se confirmó su autoría del crimen.

Ángeles tenía 16 años cuando fue asesinada en Palermo. Su cuerpo fue encontrado el 11 de junio de 2013 por la mañana, de manera azarosa, en la Planta de Tratamiento Mecánico Biológico del CEAMSE, en José León Suárez. La instrucción de la causa estuvo a cargo de la fiscal Paula Asaro.

El encargado de Ravignani estuvo preso durante una década en el módulo 1 de la cárcel de Ezeiza. Mangeri nunca dejó de recibir la visita de su esposa, Diana Saettone, quien hasta la actualidad sigue sosteniendo su inocencia. Sin embargo, ahora los separan 1.500 kilómetros.

En diciembre de 2024, el femicida fue trasladado al nuevo pabellón de ofensores sexuales del penal de Rawson, en Chubut, donde permanecerá preso el resto de su vida.