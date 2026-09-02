La historia de Diosito, el perro que escapó en colectivo y apareció a 120 kilómetros de su casa

Había sido rescatado un año atrás y su desaparición movilizó a vecinos de dos ciudades hasta que pudieron localizarlo.

En las últimas horas se viralizó la historia de "Diosito" , un perro mestizo negro se alejó de su casa y fue hallado a más de 100 kilómetros. Cómo fue el insólito viaje que realizó en colectivo.

El animal había sido rescatado hacía aproximadamente un año y estaba acostumbrado a salir junto con otros perros. Pero la mañana del jueves se apartó del grupo durante uno de esos paseos y no volvió.

Sus dueños comenzaron a buscarlo por distintos sectores de Arroyito , Córdoba, sin imaginar que ya estaba camino a la capital provincial.

La historia fue reconstruida a partir de los avisos de vecinos, trabajadores de las terminales y personas que se cruzaron con el perro durante el recorrido.

Cómo Diosito llegó hasta la terminal de Arroyito

La primera en advertir la desaparición fue Gimena Torta, su paseadora. Había salido con varios perros y al finalizar el recorrido, notó que Diosito era el único que no había vuelto. “Yo solo lo había sacado a pasear. Sacaba a pasear a todos los niños y ese día él no volvió; volvieron todos menos él”, contó.

A partir de ese momento comenzaron a aparecer pistas sobre los lugares por los que había pasado. Algunos vecinos aseguraron haberlo visto cerca de una concesionaria y en otros puntos de la ciudad.

Gimena resumió con humor el itinerario: “Parece que pasó por John Deere a trabajar un rato, después pasó por el gimnasio y después se fue a la terminal”.

El perro había salido a pasear y de repente se esfumó.

El último dato era correcto. Diosito había llegado hasta la Terminal de Ómnibus de Arroyito y, en circunstancias que todavía nadie pudo explicar, subió a un colectivo con destino a Córdoba.

Diosito y su viaje de más de 100 kilómetros

Diosito llegó a la Terminal de Córdoba alrededor de las cinco de la mañana. Estaba solo, sin collar identificatorio y en una ciudad desconocida, pero varios empleados se acercaron para darle comida y agua mientras intentaban averiguar de dónde había salido. “Para mí estuvo aturdido, estresado y no se movió de la terminal”, explicó su paseadora.

Mientras tanto, su familia difundía fotos y pedidos de ayuda en las redes sociales. Los mensajes comenzaron a circular entre usuarios de Arroyito y Córdoba hasta que una persona reconoció al animal y advirtió que podía tratarse del mismo que era buscado a más de 100 kilómetros.

Cerca de las 8.30, Diosito cruzó desde la terminal hasta un supermercado Super Mami. El nuevo movimiento obligó a quienes lo estaban siguiendo a ampliar la búsqueda, pero también permitió confirmar con mayor precisión dónde se encontraba.

Una conocida de la familia recibió la información y fue hasta el lugar para buscarlo. En esas horas, varias personas colaboraron compartiendo publicaciones, aportando datos sobre sus movimientos y procurando que no volviera a alejarse.

La mujer llegó en un auto pedido por aplicación y comenzó a llamarlo. La reacción del perro despejó cualquier duda sobre su identidad. “En cuanto frenó el Uber, lo vio, le gritó ‘¡Diosito!’ y él pegó un salto al auto”, relató Gimena. El mestizo quedó inmediatamente bajo resguardo y su familia recibió la noticia que esperaba desde el día anterior.

Diosito regresó a Arroyito al día siguiente de su desaparición. La familia todavía desconoce cómo consiguió subir al colectivo y completar el viaje sin que nadie lo bajara antes.