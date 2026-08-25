Una inspección detectó alambrados rotos y piletas de petróleo con filtraciones. Nico continúa internado bajo observación.

La zona donde rescataron a Nico, el perro empetrolado: una trampa sin protección para los animales.

Tras el rescate de Nico , el perro que apareció bañado en petróleo y al borde de la muerte en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut , las autoridades municipales inspeccionaron la zona donde se produjo el accidente y reconocieron que representa un peligro para los animales.

Nico -bautizado así por el nombre de uno de los voluntarios que lo salvaron- fue encontrado el sábado cubierto de petróleo. Su rescate movilizó a vecinos, rescatistas, bomberos, policías, organizaciones proteccionistas y organismos públicos de Comodoro Rivadvia.

Médicos veterinarios debieron trabajar varias horas para retirar el petróleo adherido a su cuerpo.

Cómo sigue Nico

De acuerdo con el último parte veterinario dado a conocer por la organización proteccionista Comodoro Conciencia Activa, Nico ya está comiendo bien, tiene 39,2 grados de fiebre -una temperatura elevada pero no alarmante para un perro- y le administraron antibióticos.

Nico fue encontrado bañado en petróleo en Comodoro Rivadavia.

El hemograma salió bien a pesar de las lastimaduras: tiene heridas infectadas en sus patas traseras.

Además le limpiaron el cuenco de un ojo que le falta, que estaba lleno de pus, y el ojo que conserva está irritado pero mantiene la visión.

Le dejaron una vía para darle vitaminas y se le realizaron estudios por la posibilidad de que tenga erliquia -la infección causada por las garrapatas-. Por ahora permanecerá internado.

Comodoro Rivadavia: la palabra de las autoridades

Mientras tanto, el Municipio de Comodoro Rivadavia dio novedades acerca de la inspección realizada en el lugar donde se accidentó Nico y, a la vez, espera información del gobierno de Chubut.

Personal de la Subsecretaría de Ambiente recorrió la zona y llevó a cabo un primer relevamiento, aunque todavía no hay datos suficientes como para determinar qué pasó, según le reconoció la secretaria de Gobierno de Comodoro Rivadavia, Jordana Mrla, a Radio del Mar.

La funcionaria admitió que habría “un pasivo ambiental”, es decir, un daño al medio ambiente que no fue reparado de manera debida, pero que por el momento no está establecida la responsabilidad sobre esas instalaciones.

Nico tiene 39,2 grados de fiebre y continúa bajo observación.

Contó, en ese sentido, que el área de piletas estaba cerrada pero vandalizada, con el alambrado cortado para acceder a un camino más directo hacia la costa.

La presunción inicial es que Nico se metió por esa abertura en el alambre. Para la funcionaria, esto implica que otros perros podrían haber sufrido accidentes similares.

“Este perro ha logrado salvarse, pero nos hemos encontrado con otras situaciones en las piletas”, señaló.

"Una situación de contaminación"

Mrla dijo que durante la inspección se encontraron con piletas construidas con restos de tanques desmantelados de las cuales al menos dos presentan filtraciones.

“Hay una situación de contaminación del suelo que tiene que ser atendida de forma inmediata”, resaltó.

La funcionaria municipal indicó que aún se debe determinar quién construyó esas instalaciones, cómo llegó el petróleo hasta allí y quién es el responsable de las fallas.

Cuando se definan estas cuestiones, agregó, se podrá evaluar una sanción económica y exigir que se lleven a cabo las reparaciones necesarias.

Los terrenos, según confirmó Mrla, son propiedad de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) y el sector se encuentra dentro del yacimiento de la empresa CRI Holding, pero se trata de una zona en la que a lo largo de los años operaron distintas petroleras, por lo cual no está claro cómo y cuándo se generó el peligro.

Por esta razón, el Municipio solicitó información al Ministerio de Hidrocarburos de Chubut para conocer quién tiene actualmente la responsabilidad de operación del área y, fundamentalmente, de la instalación donde se accidentó Nico.