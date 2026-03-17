Contaminación: detectan microplásticos en algunas de las playas más concurridas de la Patagonia

Un equipo del CONICET realizó por primera vez un relevamiento en 12 puntos distintos. Muchas partículas provienen de envases PET.

Muestras tomadas por científicos del CENPAT-CONICET, que llevaron adelante por primera vez una relevamiento amplio de la contaminación en el mar y las costas de una zona muy turística.

Un contaminante que, como muchos, no se puede advertir a simple vista, acecha las aguas y arenas de uno de los rincones costeros más emblemáticos de la Patagonia , al que cada verano llegan miles de visitantes de distintas partes del país. Y los investigadores que llevaron adelante este primer relevamient amplio en la zona, señalaron algo que incomoda: buena parte de esos residuos llega al mar por los hábitos cotidianos de la población.

Lo cierto es que desde el Centro Nacional Patagónico (CENTAP) , dependiente del CONICET , confirmaron la presencia de microplásticos en las playas de Puerto Madryn y otros puntos del Golfo Nuevo , en Chubut .

Más allá de esa señal de alerta, el informe que elaboraron marca una línea de base para monitorear la evolución de esta problemática con la intención de poder intervenir antes de que sea demasiado tarde. Es decir: todavía hay tiempo para la prevención. Pero -claro- hace falta del compromiso de todos..

El trabajo fue liderado por Ayelén Costa, licenciada en Ciencias Biológicas y becaria doctoral del CONICET, junto a Rodrigo Hernández Moresino.

El equipo analizó agua de mar y sedimentos en 12 estaciones de muestreo distribuidas a lo largo de la costa del golfo durante la primera primavera posterior a la pandemia.

El objetivo era obtener un panorama general de la distribución de estas partículas contaminantes en una cuenca con características oceanográficas particulares.

¿Qué son los microplásticos?

Se trata de partículas plásticas menores a 5 milímetros, invisibles o casi imperceptibles a simple vista, que se generan principalmente por la fragmentación de objetos más grandes como botellas, otro tipo de envases y ropa sintética. A ese tipo se los llama microplásticos secundarios, y son casi los únicos que encontraron en la zona.

La ausencia de pellets industriales o microesferas primarias fue un dato positivo: indica que la fuente principal no son vertidos industriales directos, sino el desgaste cotidiano de productos de consumo de la población.

Microplásticos - contaminación Microplasticos: en el Golfo Nuevo, además del PET, otro de los materiales con más presencia en el mar y la arena son las fibras textiles con pigmentos, porveniente de la ropa.

Entre los materiales identificados, el más frecuente fue el PET, el plástico utilizado en la mayoría de los envases de bebidas, junto con fibras textiles con pigmentos, que ingresan al mar -entre otras vías- a través de desagues de las ciudades y poblados donde se vierte el agua usada -por ejemplo- en los lavarropas hogareños.

El agua y la arena cuentan historias distintas

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio es la diferencia entre lo que ocurre en el agua y lo que queda registrado en los sedimentos.

En el mar las concentraciones más altas aparecen cerca de zonas urbanas, bajo la influencia directa de la actividad humana. "Lo que vemos en el agua es un instante, una foto del momento", explicó Costa.

Los sedimentos, en cambio, funcionan como un archivo histórico. A diferencia del agua, en la arena la distribución de las partículas fue más pareja a lo largo de toda la costa, incluso en playas alejadas de los centros urbanos.

Microplastico en Puerto Madryn - arena El relevamiento de la presencia de microplásticos se realizó en base a muestras de agua y de arena en 12 estaciones de observación.

El motivo: una vez en el mar, las corrientes y los fuertes vientos redistribuyen los residuos hacia sectores aparentemente vírgenes. La pendiente de la playa y el tipo de grano de arena también influyen en esa acumulación silenciosa.

Niveles "bajos a moderados", pero en alerta

Los niveles detectados se consideran "bajos a moderados" en comparación con zonas críticas del mundo, como el Mediterráneo o el Sudeste Asiático. Sin embargo, los investigadores subrayan la importancia de no bajar la guardia. "Era fundamental tener una línea de base para saber cómo estábamos", remarcó Costa.

Contar con ese punto de partida permite detectar cambios en el futuro. "Si el día de mañana de repente aparecemos en nuestras playas con varios microplásticos primarios que antes no teníamos, ahí podemos preguntarnos qué pasó", reflexionó la investigadora.

Costa definió a estos materiales como un "enemigo invisible". Su persistencia es uno de los aspectos más preocupantes: el plástico no desaparece, sino que se fragmenta por efecto del sol, la temperatura y la fricción, generando partículas cada vez más pequeñas. "El plástico perdura en el tiempo", advirtió.

Microplásitos en Puerto Madryn - Ayelén Costa - biologa CENPAT CONICET Ayelén Costa, la bióloga que conduce el equipo de investigación del CENPAT-CONICET que relevó los niveles de contaminación en Puerto Madryn y el Golfo Nuevo.

A esa permanencia se suma la preocupación por el ingreso de estos materiales a la cadena trófica. La propia investigadora avanza en esa dirección en su doctorado: actualmente analiza la ingesta de basura y micropartículas en diferentes especies de peces marinos del golfo.

Cómo prevenir la contaminación con microplásticos

El origen de los residuos es mixto: una parte proviene de la actividad urbana y turística en tierra, y otra de la actividad marítima como la pesca. Ante ese escenario, Costa apeló a la conciencia individual y a la reducción de plásticos de un solo uso. "Hay que empezar por cambiar hábitos. El tema también de poder separar la basura, de darle otra vida" a través del reciclaje, convocó.

La investigadora también expresó su deseo de sostener el monitoreo en el tiempo, en un contexto científico local que enfrenta sus propias incertidumbres. Mantener esa vigilancia, dijo, es clave para proteger un ecosistema único, hogar de ballenas, lobos marinos y una biodiversidad que lo en uno de los destinos más singulares del país. Y también de los más apreciados por los turistas.