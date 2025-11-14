Tierra del Fuego: detectan niveles alarmantes de microplásticos sobre el Canal Beagle

Científicos del CONICET los encontraron por primera vez en el aire de uno de los ambientes hasta ahora más preservados del mundo. Los riesgos.

Los científicos instalaron durante meses en Tierra del Fuego equipos que monitorearon el aire y los resultados indicaron una soprendente concentración de microfibras textiles en el aire.

El extremo sur de la Argentina ya no está libre de contaminación . Investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) acaban de confirmar algo inédito en Tierra del Fuego : hay microplásticos circulando en el aire del Canal Beagle , en una de las regiones más aisladas y preservadas del mundo.

Se trata del primer registro científico de contaminación plástica aerotransportada en la zona subantártica . El descubrimiento pone en evidencia que las corrientes de aire pueden llevar estos contaminantes a distancias considerables, alcanzando incluso territorios remotos.

La investigación fue llevada adelante por el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA) , el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro de Química Inorgánica (CEQUINOR) de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP, en colaboración con el CONICET y la CIC . Los doctores Lucas Rodríguez Pirani y Lorena Picone, ambos de La Plata , condujeron los análisis químicos y espectroscópicos de las muestras.

"Aunque la contaminación marina por microplásticos ha sido extensamente estudiada, el transporte atmosférico se reconoce cada vez más como un mecanismo clave para su dispersión global", señaló a diario El Día Rodríguez Pirani, quien lideró el trabajo publicado en la revista internacional Chemosphere.

Riesgo de avance hacia el continente blanco

El Canal Beagle divide el sur continental de las islas del archipiélago fueguino. Los expertos advierten que esta franja geográfica podría transformarse en una vía de ingreso de contaminantes hacia la Antártida.

En la zona hay dos ciudades con movimiento constante: Ushuaia, que concentra puertos, turismo e industria, y Puerto Williams, en territorio chileno. El riesgo sobre el que alertan los expertos a partir de este hallazgo es que las masas de aire que soplan desde el noroeste tienen la capacidad de movilizar partículas desde estas urbes hacia territorios prístinos al sur y, eventualmente, rumbo al continente helado.

"La cercanía con la Península Antártica y los regímenes de viento predominantes hacen de este corredor una vía estratégica de dispersión atmosférica", remarcaron los científicos en su publicación.

Dispositivos instalados en territorio virgen

La propuesta de monitoreo surgió del Dr. Gabriel Silvestri, del CIMA, quien planteó colocar equipos de registro pasivo para capturar microplásticos en suspensión. La ubicación elegida fue Isla Redonda, un punto inhabilitado dentro del Parque Nacional Tierra del Fuego, separado por 10 kilómetros de Ushuaia.

"La ausencia de fuentes locales de emisión y la exposición a regímenes de viento variables convierten a Isla Redonda en un lugar óptimo para estudiar la contaminación transportada a larga distancia", explicó Rodríguez Pirani.

Microplásticos en el Canal Beagle - Tierra del Fuego Los resultados del monitoreo en el Canal Beagle se analizaron en la Universidad de La Plata.

Los equipos operaron sin interrupción durante 18 meses seguidos, desde octubre de 2021 hasta marzo de 2023. Al no requerir energía eléctrica ni mantenimiento frecuente, pudieron registrar información continua bajo condiciones climáticas extremas.

Una vez finalizada la recolección, las muestras viajaron a los laboratorios del CEQUINOR en La Plata. Allí, especialistas de la UNLP aplicaron técnicas avanzadas como microespectroscopía infrarroja (FTIR) y Raman para identificar la composición exacta de cada partícula. Una parte del trabajo se completó en el Laboratorio Nacional de Luz Sincrotrón (LNLS) ubicado en Campinas, Brasil.

Las cifras sorprendieron: del total de 77 partículas examinadas, más del 80 por ciento resultaron ser fibras de origen textil. Los materiales predominantes fueron poliamida, poliéster, polietileno y algodón semisintético, acompañados de colorantes industriales como el índigo, empleado masivamente en la fabricación de ropa.

El tamaño de estas fibras osciló entre 100 y 3.000 micrómetros de longitud y 10 a 30 micrómetros de espesor. Estas medidas son compatibles con las de microplásticos detectados en diferentes regiones del globo.

"El claro predominio de composiciones plásticas y colorantes asociados a textiles sugiere una fuerte influencia del transporte atmosférico de largo alcance, probablemente desde las principales ciudades sudamericanas", explicaron los investigadores. No obstante, señalaron que Ushuaia también podría aportar contaminación debido a su alta circulación turística e industrial.

Un riesgo también para la Antártida

El grupo de La Plata extendió su labor más allá del Canal Beagle. Actualmente realiza seguimiento de microplásticos atmosféricos en el Sector Antártico Argentino, trabajando junto al Instituto Antártico Argentino y junto al investigador Alfredo "Alpio" Costa.

Según Rodríguez Pirani, "estos hallazgos son de vital importancia estratégica, porque demuestran que incluso los entornos subantárticos remotos y deshabitados están expuestos a esta amenaza global".

Microplasticos en el Canal de Beagle - conicet El equipo científico que lideró la investigación en el Canal Beagle, que ahora se concentra en monitorear el aire en la antártida.

Los investigadores de la UNLP subrayan que este estudio marca un punto de partida esencial para próximas exploraciones sobre contaminación plástica en latitudes australes. La información recopilada aporta datos cruciales para iniciativas internacionales que buscan entender cómo se dispersan los microplásticos y qué efectos provocan en el ambiente.

La presencia confirmada de microplásticos en el aire del Canal Beagle revela que la contaminación plástica ya alcanza los confines del planeta.