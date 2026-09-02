Leila Gianni, la polémica concejal libertaria, y un fuerte mensaje tras renunciar a La Libertad Avanza

A través de un duro posteo, la concejal de La Matanza se fue del espacio libertario. "No se escucha al pueblo", argumentó.

La concejal del partido bonaerense de La Matanza, Leila Gianni, anunció que renuncia a La Libertad Avanza (LLA) tras una serie de criticas al espacio del presidente Javier Milei.

Lo anunció a través de su cuenta oficial de X (exTwitter) con un fuerte posteo: “Yo no me voy de la batalla, ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar”.

La edil agregó: “Hoy renuncio a mi pertenencia a La lLibertad Avanza”. Explicó que se trata de una decisión “profundamente meditada”. Y manifestó sus diferencias con la gestión de Milei al aclarar: “No quiero ser parte de un proyecto que, en la práctica, está dejando afuera a muchos argentinos y donde siento que no se escucha al pueblo”.

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/jvslfwn6KX — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

La abogada y exsubsecretaria Legal del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Petovello, continuó con sus explicaciones en redes sociales para destacar sus diferencias con el espacio de los hermanos Javier y Karina Milei.

Reconoció algunos objetivos de la gestión, pero cuestionó otros

"Ordenar sí, olvidarse de la gente, no", sentenció la concejal. Señaló que estaba de acuerdo con "ordenar la economía, cambiar el rumbo y terminar con años de irresponsabilidad". También se mostró de acuerdo con "combatir a los militantes del hambre". De hecho, afirmó: Los combatí y los sigo combatiendo".

No obtante, objetó que " la macroeconomía no puede borrar la vida cotidiana, al que trabajada y no alcanza, al comerciante, al emprendedor y al vecino".

Yo no me voy de la batalla ni de mis convicciones, me voy de un espacio en el que ya no puedo reconocer aquello por lo que alguna vez decidí luchar pic.twitter.com/QjtxErpn0r — Leila Gianni (@Leigianni) September 2, 2026

Otro de los puntos que le cuestionó Gianni de los libertarios es que "recorrer el territorio no es estar en campaña. Es hacer tu trabajo. Es cumplir tu mandato”, dijo y estimó que "estar cerca del vecino y caminar los barrios de la Provincia de Buenos Aires no puede ser motivo de estigmatización". Además, les recomendó a los seguidores del espacio que dejó que "la política no puede aparecer únicamente cuando llega una elección".