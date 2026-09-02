Encontraron muerta a una estudiante universitaria que estaba desaparecida desde hace dos días

El peor final para la familia de la joven Lucía Belén Vergara Leiva, de 28 años. La hallaron detrás de la formación de un tren.

Una joven estudiantes desaparecida, que era intensamente buscada, fue hallada muerta detrás de la formación del tren Sarmiento, en el barrio porteño de Floresta. Se trata de Lucía Belén Vergara Leiva , de 28 años, cuyos familiares denunciaron su desaparición 48 horas antes.

Según C5N, el cuerpo de la joven fue hallado el pasado domingo 30 de agosto tras el impacto de una formación ferroviaria. El problema es que como no tenía documentos entre sus pertenencias, no pudo ser identificada de forma inmediata y fue ingresada como NN. Posteriormente se pudo confirmar su identidad gracias a las huellas dactilares.

Lucía era de Ramos Mejía y estudiaba el Profesorado de Educación Inicial Sara Eccleston y había ingresado a principio de año como pasante al Jardín de Mi Pequeña Ciudad. La víctima salió de su casa el 30 de agosto de esa localidad del partido bonaerense de La Matanza. “ Lu, por favor, volvé ”, compartió su familia en diálogo con el porta El1 .

Su hermano contó al medio que salió del hogar donde vivía con su madre aproximadamente a las 16. Dijo que luego le envió mensajes e incluso la llamó, pero no obtuvo respuesta. Según indicó, "habían tenido una pequeña discusión y mi mamá asumió que estaría enojada en la casa de alguna amiga, pero al día siguiente tampoco fue al trabajo”.

Al no tener noticias sobre su paradero, la familia radicó la denuncia en una comisaría de Ramos Mejía. El joven aseguró que su hermana nunca se había ido de su casa. “Es la primera vez que pasa. Sé que con mi mamá han tenido muchas discusiones triviales, seguramente por cuestiones de convivencia, pero que después de una discusión haya decidido salir así y no volver es inusual”, señaló.

Mensaje de dolor

Desde la Facultad de Exactas de la Universidad de Buenos Aires, compartieron un mensaje de profundo pesar por la muerte de la estudiante. "Con profundo dolor informamos el fallecimiento de Lucía Leiva Vergara. Lucía tenía 28 años y era estudiante del Profesorado de Educación Inicial Sara Eccleston e ingresó a principio de año como pasante al Jardín de Mi Pequeña Ciudad. Quienes compartieron con ella su paso por nuestro Jardín, destacan su dulzura, calidez y su actitud contenedora, disfrutando del trabajo diario como ayudante en la sala de lactarios. Acompañamos a su familia, seres queridos, a sus compañeras de trabajo, a las familias del Jardín y a toda la comunidad en este momento tan doloroso", expresaron.