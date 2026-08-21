Insólito: la Justicia culpó a Sergio Denis por su propia muerte y la familia no cobrará indemnización

El fallo de la Justicia tucumana atribuyó el accidente ocurrido en 2019 a una acción imprudente del propio Sergio Denis sobre el escenario.

La Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán rechazó la demanda presentada por los hijos de Sergio Denis a raíz del accidente que el cantante sufrió en el Teatro Mercedes Sosa en marzo de 2019. La Justicia provincial consideró que la caída se produjo por una conducta atribuible al propio músico y descartó la responsabilidad de terceros.

Sergio Denis murió el 15 de mayo de 2020 en Buenos Aires, después de permanecer durante más de un año en coma . El estado de salud del artista se había desencadenado por el grave accidente ocurrido el 11 de marzo de 2019, cuando brindaba un espectáculo en el teatro tucumano. Durante el show, cayó en un hueco de aproximadamente tres metros de profundidad y sufrió múltiples lesiones, entre ellas un traumatismo encéfalo craneano grave.

La demanda civil había sido iniciada por su familia , sus hijos, Federico Patricio Hoffmann, Bárbara Hoffmann y María Victoria Hoffmann, quienes reclamaban una compensación económica por los daños y perjuicios derivados del episodio. Sin embargo, las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta resolvieron rechazarla en su totalidad luego de analizar la mecánica del accidente. Según el fallo, Denis se desplazaba de espaldas sobre el escenario y no habría advertido el límite del espacio por el que caminaba.

LA JUSTICIA DETERMINÓ QUE SERGIO DENIS "MURIÓ POR SU CULPA"



Cc #DDM @ddm_ok pic.twitter.com/xGlTMK6m6T — América TV (@AmericaTV) August 20, 2026

En ese sentido, los magistrados atribuyeron el hecho a la responsabilidad “de la víctima” y utilizaron el concepto de “autopuesta en peligro”. De esta manera, entendieron que no correspondía responsabilizar al teatro ni a otras personas por lo ocurrido. La decisión también implica que los familiares deberán afrontar los costos derivados del proceso judicial.

Cuánto dinero reclamaba la familia

Los herederos del cantante habían presentado la demanda el 16 de febrero de 2022. En aquella presentación solicitaron $7,6 millones más intereses, además de otros $3,3 millones en concepto de lucro cesante. Posteriormente, incorporaron un expediente paralelo mediante el cual reclamaron otros $5,6 millones en carácter de herederos del artista.

El caso también había generado fuertes cuestionamientos por parte de la familia. En marzo de 2023, Bárbara Hoffmann había pedido que el accidente fuera investigado con mayor profundidad y expresó su preocupación por las dificultades que, según sostenía, impedían avanzar con el esclarecimiento: “Lo que nosotros sentimos y vamos a reclamarle es que sentimos que la causa la están parando por un motivo que nosotros no entendemos”, había manifestado la hija del músico.

Por su parte, el abogado Diego Colombo había sido contundente respecto de su postura sobre lo ocurrido: “El fiscal tiene otros antecedentes de parar causas, lo que hace es investigar lo investigado. Estamos seguros de que a Sergio lo mataron. Un accidente es cuando vos no lo podés prever. Y esto era absolutamente previsible. No hicieron nada para que no ocurra y este hombre no investiga nada”.