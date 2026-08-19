Las dudas sobre el testimonio de un testigo del escandalo entre Facundo Moyano y su novia

El cuestionamiento fue realizado por el abogado del sindicalista. Qué datos había aportado ese testigo.

Facundo Moyano está imputado por lesiones leves y privación ilegitima de la libertad de su pareja, Candela Arizaga.

El abogado del exdiputado y sindicalista Facundo Moyano sigue siendo investigado por la Justicia, tras el escandaloso episodio que protagonizó junto a su novia Candela Arizaga, quien fue atendida por los médicos tras aparecer corriendo semidesnuda en plena madrugada por la calle. En las últimas horas se conoció que un testigo podría complicar su situación.

Moyano quedó imputado por lesiones leves y privación ilegitima de la libertad, en el marco de una investigación por un episodio ocurrido en su domicilio en el barrio de Belgrano, donde su pareja, Candela Arizaga , de 23 años, fue registrada por las cámaras de seguridad escapando semidesnuda durante la madrugada.

En su declaración, el sindicalista negó haber ejercido violencia física o haber impedido que la mujer saliera del departamento. Respecto de su relación, sostuvo: “Quiero decir que mi vínculo con Candela, mi novia, siempre fue amoroso”. La joven declaró que no fue golpeada ni encerrada.

El dirigente se encuentra en libertad, pero la fiscalía dispuso las siguientes medidas: restricción de acercamiento a la víctima (300 metros), restricción de contacto, fijar un domicilio y acudir a todas las citaciones.

Horas después del episodio, Candela rompió el silencio. “Tengo errores como cualquiera. Ya estoy bien y mi mascota también lo está. Gracias a todos los que se preocuparon. Tengo errores como cualquiera. A la gente que me bardea le deseo mucho amor”, dijo.

El testimonio que podría complicar a Facundo Moyano

Miguel Molina, el abogado defensor de Moyano cuestionó en las últimas horas la declaración de un efectivo policial identificado como Matías Ríos, uno de los testigos que podría complicar al dirigente en la causa por lesiones leves contra Candela Arizaga.

El letrado sostuvo que que existen contradicciones con otros elementos incorporados al expediente. Y además, contó lo ocurrido durante la audiencia de este martes. Molina puso especialmente el foco en el acta confeccionada a partir de lo que, según Ríos, habría manifestado Arizaga.

El defensor de Moyano señaló que en el documento figura un horario de las 5.30 de la mañana del 4 de agosto y habría sido firmado por dos testigos, pero afirmó que durante la audiencia quedó establecido que el acta fue realizada a las 7.30 de ese mismo día y que esas personas no se encontraban en la esquina donde ocurrieron los hechos.

“Es un testigo particular, la prueba en pleno va para un lado y Ríos va para otro”, sostuvo Molina. Y explicó que esos testigos aparecen vinculados al acta como personas que habrían presenciado su confección, aunque, de acuerdo con lo planteado durante la audiencia, no habrían estado en el lugar ni escuchado los dichos que allí quedaron asentados.

El sindicalista está imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género.

Uno de los puntos cuestionados por la defensa es el origen del contenido del acta. Molina explicó que el oficial Ríos reconoció que no fue él quien la escribió, sino que fue un tercero, cuya identidad no habría sido indicada.

El abogado también destacó que Ríos fue consultado sobre por qué no había ratificado anteriormente esos dichos y respondió que no lo había hecho porque “no quería ser reiterativo”.

Para Molina, el testimonio del policía se diferencia del resto de los elementos reunidos durante la investigación. “Fundamentalmente se opone a todo el pleno de la prueba y lo que dijeron las funcionarias, como las policías y personal de Género, que la entrevistaron a Candela”, afirmó.

El abogado aclaró que su cuestionamiento no implica acusar al policía de falso testimonio. “No digo que Ríos sea mentiroso, sino que se contrapone con la prueba”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que la prueba incorporada hasta el momento respaldaría tanto la versión de Facundo Moyano como la de Candela Arizaga, mientras que el testimonio de Ríos constituye, según su interpretación, la principal excepción.