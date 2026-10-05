¿El lunes 12 de octubre es feriado o día no laborable?: qué confirmó el Gobierno

La pregunta de todos es si finalmente esta fecha será un descanso para todos o no. Y el Gobierno Nacional ya confirmó la decisión.

El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La denominación actual reemplaza a lo que se conoció como el “Día de la Raza”.

Tras el paso del mes de septiembre sin ningún día de descanso extra en Argentina, en las últimas horas comenzó a generarse dudas acerca de qué pasará con el 12 de octubre . ¿Será feriado o día no laborable?.

Atravesando ya el décimo mes del año y con la expectativa de poder tener alguna oportunidad más de descanso, las miradaS están puestas sobre el lunes 12 de octubre, correspondiente al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El 12 de octubre se conmemora el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La denominación actual reemplaza desde el año 2010 a lo que se conoció como el “Día de la Raza”.

Este fecha está destinada a promover la reflexión histórica, el diálogo intercultural y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Lunes 12 de octubre: ¿Feriado o día no laborable?

La pregunta de todos es si finalmente habrá o no fin de semana largo. Y el Gobierno Nacional ya confirmó la decisión sobre qué pasará con esta fecha.

De acuerdo a lo que está establecido en el calendario oficia, el lunes 12 de octubre será feriado nacional, por lo que si habrá un finde largo de tres días para los trabajadores.

Las escapadas de tres días vuelven a estar entre los planes de los argentinos para aprovechar el próximo feriado de octubre.

De esta forma, la jornada del lunes 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural será el próximo feriado nacional. Al caer lunes, la fecha no será trasladada y permitirá un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 10 hasta el lunes 12.

Este será previo al feriado nacional por la llegada del Papa León XIV a la Argentina en noviembre. Con esta fecha especial, el calendario oficial suma un descanso clave antes del cierre del año. De esta forma, todavía restan varios días festivos en el almanaque, repartidas entre jornadas inamovibles, trasladables y no laborables.

Para quienes deban trabajar este día, rige el régimen previsto por la Ley de Contrato de Trabajo. Es decir que las personas alcanzadas tienen derecho a cobrar el doble de una jornada habitual, dado que la normativa equipara estas fechas al descanso dominical.

La obligación alcanza a los empleadores que requieran tareas durante la jornada festiva.

Uno por uno, todos los feriados que restan en el 2026

Feriados inamovibles

Lunes 9 de noviembre: llegada del Papa León XIV.

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

Viernes 1° de enero de 2027: Año Nuevo.

Feriados trasladables

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (es el viernes 20).

Días no laborables

Lunes 7 de diciembre: antes del feriado del 8 de diciembre.

Feriado especial por la visita del Papa León XIV

El Gobierno Nacional finalmente oficializó el feriado por la visita del Papa León XIV en el mes de noviembre. Todos los detalles que ya están confirmados.

El Papa estará en la Argentina durante cuatro días, y las autoridades ya anticiparon que además del feriado habrá jornadas no laborables adicionales en Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Gobierno indicaron que desplegarán el operativo de seguridad "más grande de la historia argentina".

De acuerdo a lo que ya confirmó el Vaticano, León XIV permanecerá en el país entre el 8 y el 11 de noviembre, y finalmente se confirmó qué día será feriado en el país.

El Gobierno oficializó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en toda la Argentina. Se trata de un feriado como los demás de alcance nacionales, por lo que alcanzará a todas las actividades.

Además, dispuso otros dos feriados de alcance territorial: el martes 10 de noviembre en Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, y el miércoles 11 en la provincia de Buenos Aires.