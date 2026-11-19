Según un informe que analizó las principales tendencias de turismo y viajes, la emblemática RN 40 lidera las consultas de cara al verano 2027.

La Ruta Nacional 40 encabeza las "Rutas nacionales más buscadas" y Google explica por qué

Con sus más de 5.000 kilómetros de extensión y un trayecto que atraviesa gran parte del país , desde el extremo sur hasta el norte, la Ruta Nacional 40 se convirtió en la ruta argentina más buscada en Google de cara a las próximas vacaciones de verano. Así lo demuestra un relevamiento difundido recientemente por el gigante tecnológico.

De acuerdo al estudio que analizó las principales tendencias de turismo y viajes de los últimos tres meses, la emblemática RN 40 se ubicó en el primer puesto del ranking de rutas nacionales más consultadas por los usuarios nacionales, por delante de la Ruta Nacional 9 y la Ruta Nacional 14.

Que la RN 40 ocupe el primer puesto no sorprende, ya que tiene un rol clave en el turismo nacional . Su recorrido atraviesa once provincias y conecta algunas de las regiones y localidades más atractivas para quienes buscan conocer paisajes naturales, pueblos turísticos y destinos de montaña.

La RN 40 recorre distintos paisajes.

Cuáles son las diez rutas nacionales más buscadas en Google

Según el relevamiento de Google Trends 2026, el listado completo de las diez rutas más buscadas durante los últimos tres meses es el siguiente:

Ruta Nacional 40

Ruta Nacional 9

Ruta Nacional 14

Ruta Nacional 3

Ruta Nacional 7

Ruta Nacional 34

Ruta Nacional 11

Ruta Nacional 151

Ruta Nacional 12

Ruta Nacional 8

Por qué la Ruta 40 es la más buscada de cara al verano 2027

El informe de Google señala que la Ruta 40 es tendencia entre quienes buscan viajar en auto por la Argentina. Uno de los principales motivos se debe a su recorrido, que atraviesa Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy. Además, corre paralela a la Cordillera de los Andes y conecta las regiones de la Patagonia, Cuyo y el Norte argentino.

La Ruta 40 recorre once provincias, desde el extremo sur hasta el Norte argentino. Google Maps

En su trayecto permite acceder a destinos como El Calafate, El Chaltén, Bariloche, San Martín de los Andes, Esquel, Cafayate y los Valles Calchaquíes. También ofrece paisajes muy diferentes entre sí: desde glaciares, lagos y bosques patagónicos hasta montañas, valles, desiertos y salares del norte del país.

Cuáles son los aeropuertos más buscados por los argentinos

El informe también analizó las consultas vinculadas con el transporte aéreo. En este caso, el Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza encabezaron el ranking. El top ten quedó conformado de la siguiente manera:

Aeroparque Jorge Newbery (AEP)

Aeropuerto Internacional Ezeiza (EZE)

Aeropuerto Internacional Córdoba (COR)

Aeropuerto Internacional Bariloche (BRC)

Aeropuerto Internacional Mendoza (MDZ)

Aeropuerto Internacional Rosario (ROS)

Aeropuerto Internacional Neuquén (NQN)

Aeropuerto Internacional El Calafate (FTE)

Aeropuerto Internacional Salta (SLA)

Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú (IGR)

Los destinos más buscados para vacacionar en el verano 2027

Otro de los puntos del informe de Google es el ranking de destinos turísticos más buscados de cara al próximo verano. Según el estudio, Buenos Aires, Mendoza y Córdoba lideran las consultas nacionales, mientras que Brasil se consolida como el destino internacional preferido.

El estudio de Google analizó las tendencias en viajes y turismo de los últimos tres meses.

El relevamiento presenta dos clasificaciones diferentes: una relacionada con las búsquedas generales de turismo y otra con las consultas específicas sobre viajes a determinados lugares. El ranking de búsquedas generales de turismo quedó de la siguiente manera:

Turismo en Argentina.

Turismo en Buenos Aires.

Turismo en Brasil.

Turismo en Mendoza.

Turismo en Córdoba.

Turismo en Salta.

Turismo en Jujuy.

Turismo en Mar del Plata.

Turismo en Catamarca.

Turismo en Tucumán.

Por otro lado, el top ten de búsquedas específicas formuladas bajo la premisa de “viajes a...” fue este:

Viajes a Brasil.

Viajes a Buenos Aires.

Viajes a Mendoza.

Viajes a Córdoba.

Viajes a Bariloche.

Viajes a Rosario.

Viajes a Salta.

Viajes a Europa.

Viajes a Cataratas.

Viajes a Mar del Plata.

Brasil, otra vez uno de los destinos más buscados por los argentinos.

El informe también destaca el crecimiento de las consultas sobre actividades para realizar en distintos puntos turísticos. Entre las que más aumentaron porcentualmente durante los últimos tres meses, se encuentran:

“Qué hacer en Mar de las Pampas” (+900%)

“Qué hacer en Maceió”, (+190%)

“Qué hacer en Chascomús” (+150%)

“Qué hacer en Lobos” (+140%)

También se registraron aumentos en las búsquedas de itinerarios para visitar El Calafate durante tres días, Florianópolis, Barra de Tijuca, Paraná, Sierra de los Padres y Capilla del Señor.