Turismo rural en Aluminé: una experiencia entre animales, caballos y sabores caseros para disfrutar en familia

Equa combina el contacto con caballos, ovejas y aves, recorridos guiados, artesanías y meriendas caseras en una propuesta para disfrutar en familia durante el verano.

El sonido de los animales, la curiosidad de los visitantes y el aroma de algo rico preparado para la merienda forman parte de una experiencia que invita a disfrutar de Aluminé sin apuros. Lejos de las excursiones tradicionales, una familia decidió abrir las puertas de su espacio rural para compartir su vínculo con la naturaleza y ofrecer una propuesta que combina aprendizaje, bienestar y sabores caseros.

El emprendimiento se llama Equa y está impulsado por Diana Carra, su esposo, Darío Duboscq, y su hija Virginia Duboscq. Juntos construyeron un lugar donde los visitantes pueden conocer distintas especies de animales, acercarse a los caballos, descubrir pequeñas particularidades de la vida rural y disfrutar de una merienda en un entorno natural.

La propuesta se prepara para recibir a los turistas durante el verano, con distintas experiencias que se adaptan a los intereses de cada grupo. La idea es que quienes lleguen a Aluminé puedan sumar a sus vacaciones una actividad diferente, especialmente pensada para compartir en familia, aprender y disfrutar del contacto directo con el campo.

Una historia familiar que se transforma en una experiencia turística

Para la familia Duboscq-Carra, abrir las puertas de Equa al público es un paso importante. El espacio ya había recibido algunas visitas a modo de prueba, pero ahora busca consolidarse como una alternativa turística de la localidad.

Virginia Duboscq contó que durante la primera etapa recibieron grupos de manera ocasional, incluso sin cobrar en algunas oportunidades, porque querían conocer el interés de la gente y evaluar cómo funcionaba la propuesta. Esa experiencia inicial les permitió ajustar las actividades y empezar a organizar una agenda más amplia.

El crecimiento también se reflejó en las visitas educativas. Mientras que el año anterior habían recibido a una escuela, para esta nueva etapa ya tenían previstas visitas de 14 establecimientos educativos. Ahora, el objetivo es ampliar la convocatoria y recibir también a quienes elijan Aluminé para pasar unos días durante la temporada estival.

La propuesta tiene algo que la distingue: no se limita a mostrar animales o recorrer instalaciones. La familia busca compartir lo que sabe, explicar cómo se comportan las distintas especies y permitir que los visitantes observen de cerca aspectos de la vida rural que muchas veces quedan fuera de los paseos turísticos habituales.

Ovejas, aves y pequeños descubrimientos en cada rincón

Uno de los atractivos de Equa es la variedad de animales que forman parte del establecimiento. Hay ovejas de distintas razas, aves de corral y ejemplares de caballos cuarto de milla, además de ponis. Cada sector ofrece una oportunidad para detenerse, mirar y descubrir algo nuevo.

Durante el recorrido, Virginia explica las características de las ovejas Dorper, originarias de Sudáfrica, que pierden el pelo y se destacan por su aptitud para la producción de carne. También muestra las Hampshire, de origen inglés, y los animales que surgieron del cruce entre ambas razas.

Pero algunas de las escenas más tiernas aparecen cuando llega el momento de alimentar a los corderos que necesitan cuidados especiales. Dos de ellos reciben mamadera varias veces al día y reconocen a quienes se encargan de alimentarlos. Cuando los ven acercarse, corren hacia ellos en busca de su ración.

Es una de esas situaciones sencillas que suelen despertar la atención de grandes y chicos y que permiten comprender el tiempo y la dedicación que demanda el cuidado de los animales.

El recorrido continúa por el sector de las aves, donde conviven gallinas sedosas japonesas, gansos, gallinas de Guinea, faisanes y pavos reales. Algunas llaman la atención por sus colores; otras, por características que no suelen conocerse hasta que alguien las explica.

Las gallinas sedosas, por ejemplo, tienen un plumaje especialmente suave, cinco dedos y tejidos de color oscuro. Los gansos ofrecen otra oportunidad para hablar sobre sus comportamientos y el proceso de incubación.

La visita se convierte así en una experiencia de descubrimiento permanente. Cada corral tiene una historia y cada especie permite conocer algo diferente, en un recorrido que combina la curiosidad con el aprendizaje.

El lenguaje de los caballos: una experiencia para aprender a acercarse

Los caballos tienen un lugar especial dentro de Equa. La familia cría ejemplares cuarto de milla y cuenta también con ponis, que forman parte de una propuesta centrada en el vínculo con estos animales.

Durante las actividades, los visitantes pueden aprender que los caballos se comunican principalmente a través del cuerpo. La posición de las orejas, la mirada y sus movimientos ayudan a reconocer si están atentos, tranquilos o incómodos ante una situación.

Virginia explica que acercarse a un caballo requiere paciencia y respeto. No alcanza con extender la mano para acariciarlo: primero hay que observar sus señales y darle espacio para que se acostumbre a la presencia de una persona.

Si el animal aparta la mirada o muestra signos de incomodidad, es importante detenerse y permitir que conserve su espacio. En cambio, cuando permanece tranquilo, mira a quien se acerca o continúa pastando sin mostrar inquietud; puede estar indicando que tolera esa proximidad.

También hay aspectos de su anatomía que ayudan a comprender por qué es importante acercarse de manera cuidadosa. Al tener los ojos ubicados a los costados de la cabeza, los caballos cuentan con un amplio campo visual, pero también tienen puntos ciegos. Por eso, aproximarse desde atrás puede asustarlos y generar una reacción defensiva.

Estas explicaciones transforman el encuentro en algo más que una actividad recreativa. La experiencia permite comprender mejor el comportamiento animal y aprender a relacionarse con él desde el respeto.

Para los chicos, puede ser una oportunidad de acercarse a los caballos de una manera diferente. Para los adultos, también representa una invitación a observar, escuchar y descubrir que la comunicación no siempre necesita palabras.

Una merienda casera y artesanías hechas en familia

Después de recorrer los distintos sectores, la experiencia puede continuar con una merienda. Es parte de la propuesta base de Equa y suma un momento para descansar, conversar y disfrutar de elaboraciones caseras en un entorno tranquilo.

La repostería también tiene una historia familiar. La mamá de Virginia prepara productos como alfajores y budines, que forman parte de las opciones disponibles en el espacio.

A eso se agregan distintas artesanías realizadas con técnicas como el fieltro, la madera, la porcelana y el scrapbooking. Son trabajos que permiten conocer otra faceta del emprendimiento y que los visitantes pueden adquirir durante la visita.

La combinación de animales, actividades y productos artesanales hace que la propuesta tenga distintos atractivos. No se trata solamente de recorrer un establecimiento rural, sino de compartir una parte de la vida cotidiana de una familia que decidió convertir ese espacio en una experiencia para otros.

Tres formas de vivir la experiencia en Equa

La propuesta está organizada en distintas modalidades para que cada grupo pueda elegir cómo disfrutar del lugar. La experiencia base incluye la visita y la merienda. Es una alternativa para quienes quieren conocer el establecimiento, observar a los animales y compartir un momento tranquilo.

Una segunda opción suma la actividad de vínculo con los caballos, mientras que la experiencia completa incorpora además una propuesta artesanal o de trasplante y un acompañamiento guiado durante toda la visita.

Según explicó Virginia, el recorrido completo demanda aproximadamente tres horas, incluyendo las actividades y la merienda.

Los valores informados son de $20.000 por adulto y $15.000 para menores de 12 años en la experiencia base. La opción que incluye la actividad con caballos costaba $30.000 por adulto y $25.000 para menores de 12 años. Para la experiencia completa, el precio informado era de $35.000 por persona para grupos.

El emprendimiento también contempla descuentos para las familias. Las visitas se organizan para grupos que pueden ser familiares, escolares, scouts o de trekking, entre otros. Los precios, la disponibilidad y las condiciones deben confirmarse directamente con el establecimiento antes de reservar.

Quienes quieran consultar pueden comunicarse a través de Instagram, en la cuenta @equa.alumine, donde reciben mensajes para coordinar las visitas.

Una nueva forma de descubrir Aluminé durante el verano

Aluminé es conocido por sus paisajes cordilleranos, sus ríos y las actividades de aventura que atraen a visitantes durante los meses de calor. El rafting, el kayak y las excursiones al aire libre forman parte de una oferta que también se amplía con propuestas culturales, gastronómicas y productivas.

En ese mapa turístico, Equa suma una experiencia diferente: la posibilidad de pasar unas horas en un entorno rural, conocer animales, aprender sobre el comportamiento de los caballos y disfrutar de una merienda artesanal. La propuesta permite que las familias encuentren una actividad para compartir con chicos y adultos, pero también ofrece una alternativa para grupos que buscan salir de los recorridos habituales y acercarse a otra faceta de la localidad.

El turismo rural tiene ese atractivo particular: permite conocer un destino a través de quienes lo habitan, sus costumbres y sus proyectos. Detrás de cada actividad hay personas que dedican tiempo y esfuerzo a cuidar los animales, mantener las instalaciones y preparar las experiencias para quienes llegan.

En Equa, esa tarea tiene un sello familiar. Diana Carra, Darío Duboscq y su hija Virginia apuestan por compartir su espacio y transformar el trabajo cotidiano en una propuesta turística que combina naturaleza, aprendizaje y bienestar.

Para quienes planean visitar Aluminé durante el verano, la invitación es a reservar un momento para recorrer el campo, descubrir las particularidades de sus animales y disfrutar de una experiencia sin apuros. Porque conocer la cordillera también puede significar detenerse, escuchar los sonidos del entorno y descubrir las historias que nacen lejos de los circuitos más tradicionales.