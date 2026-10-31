Rafting en Aluminé: aventura en aguas de montaña y una experiencia para disfrutar en familia

Con circuitos para distintas edades y niveles de experiencia, el río Aluminé invita a descubrir la cordillera desde el agua y sumar adrenalina a las vacaciones.

Cascos puestos, chalecos salvavidas ajustados y remos en mano. La aventura comienza con las indicaciones de los guías, pero pronto las miradas se concentran en el agua y en el desafío de avanzar juntos por el río. Entre risas, emoción y paisajes de montaña, el rafting se convierte en una de las experiencias que permiten descubrir Aluminé de una manera diferente durante el verano.

La localidad neuquina ofrece mucho más que postales de la cordillera. Sus ríos , bosques y espacios naturales son el escenario de actividades que invitan a salir de la rutina y disfrutar al aire libre. Entre ellas, el rafting ocupa un lugar destacado: una propuesta que combina adrenalina, contacto con la naturaleza y recorridos adaptados a diferentes edades y preferencias.

Detrás de cada excursión hay guías que conocen el río, preparan el equipamiento y acompañan a los visitantes durante la experiencia. Uno de los emprendimientos que ofrece esta actividad es Fura Leufu , una empresa local que se prepara para transitar su segunda temporada y que busca compartir con los turistas la pasión por las aguas de Aluminé.

Fura Leufu, un emprendimiento que nació del amor por el río

Para Valentín Carignano, uno de los responsables de Fura Leufu, el rafting es mucho más que una excursión turística. Es una actividad que conoce desde chico y que, con el paso del tiempo, se convirtió en parte de su vida.

La empresa nació del deseo de trabajar de manera independiente y desarrollar un proyecto ligado a aquello que más disfrutan sus integrantes: el río y la aventura. Aunque el emprendimiento es reciente, la experiencia de quienes están al frente se remonta bastante más atrás.

Valentín lleva nueve años realizando rafting en el río Aluminé, mientras que su compañero acumula cerca de dos décadas de experiencia en estas aguas.

“Un poco por el amor al río, al rafting, a la actividad”, resumió en diálogo con LM Neuquén al explicar cómo surgió la iniciativa. También señaló que las ganas de trabajar por cuenta propia fueron determinantes para convertir esa pasión en un proyecto compartido.

La experiencia de los guías es uno de los puntos fuertes de la propuesta. Conocen las particularidades del río y la importancia de adaptar cada salida a las condiciones del momento y a las características de quienes participan.

El objetivo es que los visitantes puedan acercarse a la actividad, disfrutar del recorrido y descubrir el entorno natural con el acompañamiento de personas que conocen el lugar.

Cómo es hacer rafting en el río Aluminé

El rafting consiste en descender por el río a bordo de una balsa inflable, acompañado por un guía que dirige la embarcación y coordina las maniobras del grupo. Durante el recorrido, los participantes atraviesan sectores de corriente, siguen las indicaciones del equipo y comparten una experiencia que combina emoción, trabajo en equipo y contacto directo con la naturaleza.

En Aluminé, el río se convierte en el camino para contemplar el paisaje cordillerano desde otra perspectiva. Las montañas, la vegetación de las orillas y el sonido del agua forman parte de una excursión que puede disfrutarse en familia o con amigos.

Valentín destacó que las condiciones de los ríos de la zona acompañaban la actividad por su abundante agua. De todos modos, cada salida depende de la evaluación de las condiciones del río y de las medidas de seguridad previstas para el recorrido.

Para quienes llegan por primera vez, una de las ventajas es que no necesitan tener experiencia previa. Los prestadores se encargan de organizar la excursión, brindar el equipamiento y explicar cómo deben actuar los participantes durante el descenso. “Nosotros nos encargamos de toda la parte que es logística, de seguridad, el equipamiento”, explicó Valentín.

La propuesta busca que los visitantes puedan concentrarse en disfrutar, con la tranquilidad de contar con un equipo que los acompaña durante la experiencia.

La aventura se vive arriba de la balsa

Las primeras indicaciones de los guías marcan el comienzo de la excursión. Con los cascos y chalecos salvavidas colocados, los participantes se preparan para ingresar al agua y descubrir qué les espera durante el recorrido.

Una vez arriba de la balsa, el rafting se transforma en una experiencia compartida. Los remos se mueven al ritmo de las instrucciones, las corrientes acompañan el trayecto y las reacciones espontáneas de quienes participan se mezclan con el paisaje que rodea al río.

Las risas, los gestos de entusiasmo y los brazos que se levantan durante la actividad muestran el costado más divertido de la propuesta. La adrenalina es parte del recorrido, pero también lo son la camaradería y la posibilidad de disfrutar de un momento diferente en plena naturaleza.

La experiencia invita a dejar por un rato la rutina y concentrarse en el presente: escuchar al guía, acompañar los movimientos del grupo y contemplar el entorno desde una posición que no se consigue desde la orilla.

Para quienes viajan en familia o con amigos, compartir la excursión puede convertirse en uno de los recuerdos más especiales de las vacaciones. Y para quienes todavía no probaron el rafting, representa una oportunidad para animarse a una actividad distinta, siempre con un circuito acorde a sus condiciones y con el acompañamiento de los prestadores.

En Aluminé, el río no es solamente parte del paisaje. También es un escenario donde los visitantes pueden involucrarse, experimentar nuevas sensaciones y descubrir una de las actividades que distinguen al destino neuquino.

Una propuesta para diferentes edades

Uno de los aspectos que destaca Fura Leufu es la posibilidad de elegir diferentes recorridos según la edad, las preferencias y las necesidades de cada grupo. Valentín explicó que cuentan con circuitos destinados a públicos diversos y que, según la modalidad de la excursión y las condiciones habilitadas, pueden participar personas desde los cuatro años. También han recibido adultos mayores que se animaron a probar la actividad.

La variedad de alternativas permite que cada grupo encuentre una experiencia adecuada a sus posibilidades. No todos los recorridos tienen las mismas características, por lo que la elección del circuito y la consulta previa con el prestador son fundamentales.

Para las familias que visitan la localidad, esta posibilidad amplía las opciones de entretenimiento durante las vacaciones. Los chicos pueden descubrir una actividad diferente y los adultos disfrutar del río y del paisaje, siempre que se cumplan los requisitos establecidos para cada salida.

El rafting también resulta atractivo para grupos de amigos y parejas que buscan sumar aventura a sus días en la cordillera. No hace falta organizar un viaje exclusivamente deportivo: la excursión puede formar parte de una estadía que incluya paseos, gastronomía y otras propuestas locales.

Antes de reservar, es importante consultar las edades admitidas para el circuito elegido, las condiciones de participación y las recomendaciones del equipo. La edad por sí sola no determina la aptitud para realizar cualquier descenso, ya que también deben considerarse las condiciones del río y las características de cada persona.

Qué se necesita para hacer rafting en Aluminé

Una de las ventajas de contratar una excursión organizada es que no hace falta contar con equipamiento propio ni tener conocimientos previos de navegación. El primer paso es comunicarse con el prestador, conocer las alternativas disponibles y elegir el recorrido que mejor se adapte al grupo. Después, el equipo brinda las indicaciones necesarias y organiza la salida.

La seguridad ocupa un lugar central. Antes de ingresar al agua, los participantes deben recibir instrucciones sobre el uso del equipamiento, las posiciones que deben adoptar y la manera de responder a las indicaciones del guía durante el descenso.

También es recomendable consultar qué ropa y calzado conviene llevar, cuánto dura la actividad, qué incluye la tarifa y cuáles son las condiciones particulares de la excursión.

En un entorno natural, el estado del río puede cambiar y los recorridos deben ajustarse a las condiciones de cada jornada. Por eso, la decisión de realizar una salida depende de la evaluación del prestador y de las medidas de seguridad previstas.

Para Valentín, la invitación es sencilla: acercarse, consultar las opciones y animarse a conocer el río Aluminé desde adentro.

Aluminé, un destino para sumar aventura a las vacaciones

El rafting forma parte de una oferta turística que permite disfrutar Aluminé de distintas maneras. La localidad combina paisajes de montaña, ríos, bosques, propuestas gastronómicas, producción regional y actividades culturales que amplían las posibilidades para quienes eligen pasar unos días en la cordillera.

Una misma visita puede incluir una excursión por el río, un paseo para conocer los alrededores, una comida con sabores regionales y una recorrida por los emprendimientos locales. Esa combinación permite que el viaje no se limite a una sola actividad y que cada jornada ofrezca alternativas diferentes.

Fura Leufu se suma a esa oferta con un emprendimiento que nació del vínculo de sus responsables con el río Aluminé. Aunque la empresa está dando sus primeros pasos, sus integrantes cuentan con años de experiencia y buscan consolidar una alternativa para quienes quieren disfrutar de la aventura durante la temporada estival.

La propuesta también acompaña una manera de viajar cada vez más ligada a las experiencias: además de conocer un lugar, los turistas buscan participar de actividades, compartir momentos y descubrir los paisajes a través de quienes viven y trabajan en el destino.

En ese sentido, el rafting permite combinar el disfrute de la naturaleza con una actividad recreativa que puede convertirse en uno de los puntos destacados de la estadía.

Cómo reservar una excursión con Fura Leufu

Quienes quieran hacer rafting durante su visita a Aluminé pueden contactar a Fura Leufu a través de sus redes sociales, donde el emprendimiento figura como Fura Leufu Rafting Aluminé en Facebook e Instagram.

También pueden realizar consultas y reservas por WhatsApp al 2942 50 73 77.

Antes de contratar, es recomendable consultar los horarios, los precios, la duración de la salida, los circuitos disponibles y las condiciones de participación para cada edad. De esa manera, cada visitante podrá elegir la alternativa que mejor se adapte a su grupo y a sus expectativas.

El río Aluminé ofrece un escenario natural para quienes buscan algo más que contemplar el paisaje desde la orilla. Con una balsa, un guía y ganas de vivir una experiencia diferente, la aventura puede convertirse en uno de los grandes recuerdos de las vacaciones.

En Aluminé, el verano invita a salir, explorar y descubrir la cordillera desde nuevas perspectivas. Y para quienes disfrutan de la adrenalina y el contacto con la naturaleza, el rafting es una de las formas de hacerlo.