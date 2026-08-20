Perdió el control en plena Ruta 17, dio varios tumbos y terminó con el auto volcado

El accidente ocurrió en el tramo que une Plaza Huincul con Añelo. El conductor viajaba solo y debió ser trasladado al hospital para ser evaluado.

Un automovilista protagonizó un fuerte siniestro vial sobre la Ruta Provincial 17 , en el tramo que conecta Plaza Huincul con Añelo. Por motivos que todavía son investigados, perdió el control del vehículo, salió de la calzada y terminó volcando a un costado de la ruta.

El accidente se registró este miércoles pasadas las 23 y movilizó a personal de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul y del sistema de emergencias médicas. Cuando los rescatistas llegaron al lugar, encontraron un Renault Logan seriamente dañado y con las cuatro ruedas hacia arriba, luego de haber protagonizado un violento vuelco.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el conductor circulaba por la Ruta 17 cuando, por causas que deberán determinarse, perdió el dominio del automóvil.

El Logan salió de la cinta asfáltica, derrapó y comenzó a dar tumbos hasta detenerse finalmente a la vera de la ruta. La violencia del episodio provocó importantes daños materiales en el vehículo.

Al momento del accidente, el hombre viajaba solo, por lo que no hubo otros ocupantes involucrados. Tras recibir el alerta, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul se dirigió rápidamente hasta el sector y trabajó junto con el personal sanitario que intervino en la emergencia.

El conductor fue trasladado al hospital

El automovilista recibió las primeras asistencias médicas en el mismo lugar del vuelco. Luego de ser evaluado por los profesionales, se decidió su traslado al Hospital de Complejidad VI de Cutral Co-Plaza Huincul.

El objetivo fue realizarle estudios más exhaustivos y establecer con precisión el alcance de las lesiones sufridas durante el accidente. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre su estado de salud.

Mientras se desarrollaba la asistencia, los equipos de emergencia trabajaron sobre la ruta y en los alrededores del vehículo para garantizar la seguridad en el sector.

Sebastián Fariña Petersen

Investigan qué provocó el vuelco

Las circunstancias que desencadenaron el siniestro todavía no fueron determinadas. Las autoridades policiales deberán establecer qué ocurrió en los instantes previos a que el conductor perdiera el control del Renault Logan y terminara fuera de la calzada.

La investigación buscará precisar si existió algún factor relacionado con las condiciones de circulación, una maniobra del conductor u otra circunstancia que pudiera haber provocado el despiste.

Otro impactante accidente en la Ruta 17

Un operario resultó herido tras un fuerte accidente de tránsito ocurrido el pasado mes de julio en un camino vecinal ubicado junto a la Ruta Provincial 17, en cercanías del yacimiento Barrosa. En el choque estuvieron involucrados un camión de gran porte y una camioneta perteneciente a la empresa OWL Servicios.

La firma desarrolla tareas vinculadas con seguridad, maestranza y mantenimiento, y cuenta con vehículos que circulan habitualmente por la zona de los yacimientos. Al momento del accidente, la camioneta era conducida por un trabajador de la compañía.

Por circunstancias que todavía no fueron determinadas, el camión y la camioneta protagonizaron una violenta colisión sobre el camino vecinal. Las causas del impacto permanecen bajo investigación y serán establecidas a partir del trabajo de los peritos viales que intervinieron en el lugar.

Como consecuencia del siniestro vial, la camioneta sufrió daños de consideración, principalmente sobre el lateral correspondiente al conductor. La fuerza del impacto afectó seriamente la estructura del vehículo y provocó la activación de los airbags.

El operario que se encontraba al volante sufrió heridas de distinta gravedad y necesitó asistencia médica inmediata. Ante esta situación, se solicitó la presencia de los equipos sanitarios que trabajan en el sector petrolero.