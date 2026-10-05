Insólito robo: en menos de un minuto y con total impunidad se llevaron un vehículo estacionado

El hecho sucedió en plena madrugada y toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del complejo.

Un insólito robo en Plottier volvió a encender la preocupación por la inseguridad . En plena madrugada, un delincuente se acercó a un vehículo estacionado frente a una vivienda, logró ingresar, lo puso en marcha y escapó. La secuencia duró menos de un minuto y quedó registrada por las cámaras de seguridad del barrio.

El hecho ocurrió alrededor de las 00:33 de este domingo 4 de octubre en la manzana J del barrio Caminos del Sol, un amplio sector residencial de la ciudad. El vehículo sustraído es un Citroën C3 Aircross negro.

La velocidad con la que actuaron es uno de los aspectos que más sorprendió a los vecinos. En las imágenes se observa cómo un hombre vestido de negro y encapuchado desciende de una camioneta que se encontraba unos metros detrás y camina directamente hacia el Citroën.

La camioneta permanece encendida mientras se concreta el robo. En cuestión de segundos, el sospechoso logra ingresar al auto, encenderlo y escapar. Inmediatamente detrás sale el segundo vehículo, una Ford Ranger con cúpula de color blanco.

El video del increíble robo

La secuencia registrada por las cámaras permite observar prácticamente todo el accionar. El Citroën C3 Aircross estaba estacionado frente al domicilio de su propietario, en medio de otros vehículos: un Fiat Punto rojo, un Chevrolet Corsa rojo de tres puertas y un Volkswagen Vento negro.

Pese a encontrarse en un sector residencial y rodeado de otros autos, el delincuente actuó con total rapidez.

Matías, vecino de Caminos del Sol, dialogó con LM Neuquén y explicó que el sospechoso aparentemente no estaba solo.

“Se ve en el video claramente que viene una persona caminando que aparentemente andaba con otro más, de una camioneta Ranger con cúpula”, relató. “Se ve en el video claramente que viene una persona caminando que aparentemente andaba con otro más, de una camioneta Ranger con cúpula”, relató.

Según explicó, la camioneta permaneció en el lugar esperando al sospechoso mientras avanzaba hacia el vehículo.

“Se baja de la camioneta que lo está esperando y, bueno, rápidamente abre el vehículo que estaba con alarma. Se ven las balizas del disparo de la alarma y no sé cómo será la maniobra que se lo lleva rápidamente”, contó.

La denuncia por el robo fue radicada en la Comisaría Séptima de Plottier. Luego de que las imágenes comenzaran a circular y se viralizaran, LM Neuquén intentó comunicarse con el damnificado, quien prefirió no brindar declaraciones por recomendación policial.

Preocupación por la inseguridad en Caminos del Sol

El robo generó alarma entre los habitantes de Caminos del Sol, quienes aseguran que no se trata del primer episodio de estas características ocurrido en el sector.

“La verdad que no es la primera vez que pasa en el barrio, están todos los vecinos en vilo porque ya es el tercer auto que se llevan”, aseguró Matías.

“El año pasado se robaron, a media cuadra del destacamento que teníamos de Policía, una Ford Territory y, hace unos dos años, se llevaron un Fiat Cronos”, detalló.

Los vecinos también vienen alertando por robos en viviendas. Matías recordó que hace aproximadamente dos meses entraron a robar a “la casa de una vecina ahí mismo en el barrio, tres delincuentes con la familia dentro”, relató.

Los vecinos reclaman mayor presencia policial

Tras el reciente robo, los residentes volvieron a poner sobre la mesa un reclamo que, aseguran, mantienen desde hace tiempo: mayor presencia policial y mejores herramientas de prevención en el barrio.

“A través de la comisión se ha pedido varias veces que vuelva el destacamento al barrio, que vuelva la presencia policial”, concluyó. “A través de la comisión se ha pedido varias veces que vuelva el destacamento al barrio, que vuelva la presencia policial”, concluyó.