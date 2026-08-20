Se cambió la fecha de acusación por estafas reiteradas contra Jorge Salas: ¿Qué pasó?

El presidente de la Cooperativa 127 Hectáreas y parte de la comisión directiva estarán sospechados de fraude con la entrega de casas y lotes.

La audiencia de formulación de cargos por el delito de estafas reiteradas contra Jorge Salas y parte de la excomisión directiva de la Cooperativa 127 Hectáreas tendrá una nueva fecha.

La Oficina Judicial que depende en forma directa del Tribunal Superior de Justicia , informó que el encuentro (originalmente previsto para el 27 de agosto) se reprogramó para el 4 de septiembre, a partir de las 8.30, en la Sala 15 del edificio Ciudad Judicial de Neuquén capital.

El pedido de reprogramación lo hizo el propio Ministerio Público Fiscal debido a incompatibilidades de agenda, según pudo saber LM Neuquén , ya que ha sucedido con otras audiencias.

Los allanamientos en la Cooperativa 127 Hectáreas. Sebastián Fariña Petersen

El cambio de fecha no altera el fondo de la causa, aunque sí genera un nuevo compás de espera para las familias que hace más de un año vienen reclamando respuestas por los lotes que compraron y nunca terminaron de recibir.

Jorge Salas: ¿Cuál es la causa que avanza en la justicia de Neuquén?

La Fiscalía avanza puntualmente contra tres integrantes de la excomisión directiva por la maniobra conocida dentro del expediente como La Meseta, un lote vacío a 15 kilómetros del centro de Neuquén capital, en medio de la nada, sin servicios. Son Jorge Salas, expresidente de la cooperativa; Roxana Huircaman, exvicepresidenta; y Beatriz Lebrero, extesorera.

Es un recorte respecto de lo que se manejaba en un primer momento, cuando se hablaba de un grupo más amplio de exdirectivos alcanzados por la causa.

La querella, a cargo del estudio del abogado Mariano Mansilla, todavía está definiendo si acompaña ese pedido acotado a tres personas o si prefiere pedir que la acusación se extienda al resto de la comisión directiva.

Esa decisión podría conocerse recién en las próximas semanas, y es uno de los puntos que va a marcar el tono de la audiencia del 4 de septiembre.

Vale aclarar que la formulación de cargos es una instancia procesal en la que la Fiscalía comunica los hechos que investiga y pide avanzar formalmente con la causa: no implica una condena, y los tres exdirectivos mantienen su estado de inocencia hasta que la Justicia se expida.

Cooperativa 127 Hectáreas: de dónde viene la causa

La causa busca esclarecer qué pasó con los cientos de familias neuquinas que, durante años, pusieron sus ahorros con la expectativa de acceder a un lote propio a través de la cooperativa, en proyectos como La Sirena Unificada y La Meseta.

Se abrió formalmente en mayo de 2025, tras una serie de allanamientos en la sede de la entidad y en los domicilios de sus directivos. En ese momento se hablaba de más de treinta casos documentados, aunque los abogados que representan a los damnificados llegaron a mencionar a más de mil personas afectadas en distintas etapas del reclamo.

En julio de este año, ya con la causa en manos de la fiscal Rocío Rivero, la Fiscalía de Delitos Económicos había solicitado formalmente esta audiencia, antes del receso judicial de invierno.

Rocío Rivero, fiscal de DElitros Económicos. Sebastián Fariña Petersen

Ahora, con los tribunales en plena actividad, quedó confirmada (aunque con una semana de corrimiento) la fecha en la que se van a formalizar los cargos.

El antecedente de la auditoría oficial

A la causa judicial se suma otro capítulo que viene de antes: en febrero de 2025, en medio de la primera ola de denuncias, el gobierno de Neuquén confirmó que ya estaba auditando a la Cooperativa 127 Hectáreas, después de que un diputado provincial pidiera informes sobre las operatorias de construcción de viviendas en la entidad.

En paralelo a esa auditoría, Salas debió renunciar a su cargo como director de Hábitat y Urbanismo de la provincia, un puesto que ocupaba dentro del gabinete de Rolando Figueroa.

Con la nueva fecha ya en el calendario judicial, todas las miradas quedan puestas en el 4 de septiembre, cuando se sabrá si la Justicia avanza con la formulación de cargos tal como la plantea la Fiscalía.