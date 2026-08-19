Sorpresa en el allanamiento a Fernando Cerimedo, exasesor de Milei: auto con destellador y compartimentos ocultos

La Fiscalía boliviana allanó los domicilios del asesor tras el ataque a su expareja Nadia Beller, quien se encuentra internada tras recibir tres disparos.

La investigación contra Fernando Cerimedo , exasesor del Presidente Javier Milei, avanzó este martes con los allanamientos en dos propiedades. Los inmuebles estarían vinculados al ahora asesor del presidente de Bolivia , quien actualmente se encuentra detenido e investigado por tentativa de feminicidio contra su expareja, Nadia Beller.

La medida fue confirmada por el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, en medio de la causa que mantiene al exasesor de Javier Milei bajo investigación. Según trascendió, se negó a declarar ante la Justicia por ser el presunto autor intelectual del ataque.

Los operativos se llevaron a cabo en la ciudad de La Paz , Bolivia, en la zona conocida como Los Pinos, tras conocerse el cambio en la situación procesal de Cerimedo.

La activista Nadia Beller lo señaló de manera directa como responsable de haber ordenado el ataque que sufrió, ejecutado por sicarios en la noche del lunes, mientras ella aguardaba en la puerta de un hotel en la ciudad de Santa Cruz. Le efectuaron tres disparos.

Qué encontraron en las propiedades allanadas

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, detalló que durante el procedimiento se hallaron efectivo, un teléfono satelital, una motocicleta, una remera de la Policía, un vehículo con destellador y muebles con compartimentos ocultos, entre otros elementos secuestrados.

El funcionario explicó que la Policía Boliviana todavía estaba contabilizando el dinero incautado, motivo por el cual no se brindó una cifra exacta. "Se ha encontrado un teléfono satelital, hemos encontrado un monto de dinero", afirmó Torrez.

El fiscal agregó que se hallaron compartimentos internos en algunos muebles, donde de manera preliminar se sospecha que podrían haberse escondido dinero u otros objetos de valor. Aclaró que todavía resta determinar el origen de esos elementos y su vínculo con la causa investigada.

En uno de los domicilios allanados también apareció una motocicleta con las llaves puestas, junto con valijas y otras pertenencias. Para el fiscal, ese detalle abre la hipótesis preliminar de que quienes estaban en el lugar podrían haberse retirado de manera apresurada, aunque remarcó que se trata solo de una presunción que deberá confirmarse con la investigación.

Entre los objetos secuestrados figuró además un vehículo equipado con destellador, similar a los que se usan en móviles oficiales. La Fiscalía buscará establecer su procedencia y el uso que se le daba, ya que hasta el momento no surgió confirmación de que tuviera carácter oficial.

Torrez precisó que en la vivienda asociada directamente a Cerimedo no había nadie al momento del allanamiento. En cambio, en el segundo inmueble la Fiscalía ya tendría identificado al dueño, aunque por el momento se reservó su identidad por motivos de la pesquisa. Será la comisión de fiscales la encargada de definir si corresponde tomar alguna medida contra esa persona.

La investigación contra el exasesor de Javier Milei

En paralelo a los procedimientos, el Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación de oficio contra Cerimedo por presunto enriquecimiento ilícito.

Según Torrez, la medida se dispuso luego de que la víctima del caso de Santa Cruz aportara declaraciones sobre distintos hechos que considera irregulares. "Es por esa situación que el Ministerio Público ha dado inicio a la investigación de oficio", explicó el fiscal.

El fiscal Mariaca confirmó que, tras formalizar la imputación en contra de Cerimedo, la Fiscalía pedirá su detención preventiva. Según explicó, la resolución de aprehensión se basó en los indicios recabados hasta el momento: "Se le tomó la declaración y en base a los indicios se ha determinado una resolución de aprehensión por el delito de tentativa de feminicidio. Él está aprehendido y se le tomará su declaración, ahora, en calidad de investigado".

Sobre el ataque, la Fiscalía precisó que Beller recibió tres impactos de bala durante el hecho violento del lunes por la noche. Mariaca detalló la gravedad de las heridas: "(Beller) sufrió tres impactos en su cuerpo; a nivel del cuello, tórax y brazo, todos con orificio de entrada y ninguno de salida".

Nadia Beller acusó a Fernando Cerimedo de ser el ideólogo del ataque

La expareja de Fernando Cerimedo, Nadia Beller, denunció que el ataque a balazos que sufrió en Bolivia fue una “tentativa de feminicidio” y responsabilizó al consultor político y exasesor de Javier Milei. Además, dejó fuertes declaraciones sobre la influencia del acusado: “En Bolivia no gobierna Rodrigo Paz, gobierna Cerimedo”.

Desde el hospital donde permanece internada, aseguró que había llegado al hotel por recomendación de Cerimedo, quien, según su relato, le había dicho que tendría custodia policial. Sin embargo, afirmó que esa protección nunca existió. También sostuvo que llevaba en su celular pruebas sobre presuntos hechos de corrupción en Bolivia y que el teléfono fue robado por los atacantes.

Beller relató que dos hombres disfrazados de repartidores la atacaron el lunes por la noche en la puerta del hotel. Según contó, recibió cuatro disparos y logró sobrevivir al fingir que estaba muerta. “Me mintió de que me mandó con escoltas. Me dijo que estaba escoltada por policías, lo cual es falso”, afirmó.

La mujer explicó que, cuando comenzaron los disparos, se tiró al piso y permaneció inmóvil para evitar que los agresores volvieran a atacarla. “Y yo fingí, me tiré al piso y fingí que me mataron. Me quedé sin moverme y un sicario titubeó si se acercaba y me remataba”, relató.