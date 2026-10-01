Argentina Week: Javier Milei se reunió con Macron en París y hablaron de ajuste fiscal, IA e inversiones

El Presidente fue recibido en el Palacio Elíseo. Mantuvieron una reunión privada y luego ampliaron el encuentro con funcionarios y empresarios de ambos países.

El presidente Javier Milei llegó este jueves por la tarde al Palacio Elíseo, en París, donde fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el marco de la agenda de la Argentina Week , un evento organizado por la Embajada argentina en Francia para promover inversiones europeas en el país.

Milei arribó acompañado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis Caputo (Economía), Pablo Quirno (Canciller), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y Mario Lugones (Salud). También integraron la delegación el secretario de Medios, Fabián Fernández, y el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki .

Macron recibió a Milei en el ingreso del Palacio Elíseo. Ambos mandatarios conversaron durante unos segundos antes de subir las escalinatas y posar para los fotógrafos. Luego ingresaron al edificio para mantener una reunión privada.

Qué hablaron Milei y Macron durante la reunión

El encuentro a solas entre los presidentes se extendió durante unos 40 minutos. Según fuentes oficiales, durante esa primera reunión abordaron cuestiones vinculadas con la inteligencia artificial, el desarrollo de la Argentina Week en París y los anuncios realizados por empresas francesas, especialmente aquellos relacionados con el sector energético.

Tras la reunión privada, Milei y Macron encabezaron un encuentro de trabajo más amplio, del que participaron integrantes de sus respectivos gabinetes, empresarios, gobernadores y otros representantes de las delegaciones de ambos países.

Durante esa instancia hablaron los dos mandatarios y también hubo preguntas de los participantes. Desde el lado francés consultaron cómo Argentina consigue sostener el ajuste fiscal y se conversó sobre el proceso de ordenamiento de las cuentas públicas.

Empresarios argentinos y franceses participaron del encuentro

Según fuentes del Gobierno argentino, el ajuste de las cuentas públicas fue uno de los temas de interés para los representantes franceses. “Un tema que a los franceses les preocupa mucho”, señalaron desde la administración de Milei.

Entre los empresarios argentinos que participaron de la reunión estuvieron Martín Migoya y Manuel Antelo, además de José Luis Manzano, Horacio Marín y Marcos Bulgheroni.

El encuentro se desarrolló luego de la reunión bilateral entre Milei y Macron y reunió a representantes del sector empresario y funcionarios de ambos países, en una jornada marcada por la búsqueda de inversiones y por la agenda económica de la Argentina Week.

La visita del Presidente argentino a Francia forma parte de su agenda internacional y de las actividades destinadas a fortalecer los vínculos económicos con empresas y autoridades europeas.