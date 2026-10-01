Tarjeta Alimentar octubre 2026: cuánto es el monto caso por caso según cantidad de hijos o embarazo, con AUH, AUE y Complemento Leche
Según el aumento de Anses, esto es lo que se cobra junto a la Tarjeta Alimentar en concepto de AUH, AUE y Complemento Leche en octubre de 2026.
En octubre de 2026, los beneficiarios de distintas asignaciones familiares como la AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo) y Complemento Leche perciben un incremento del 1,66 por ciento, producto del IPC registrado en agosto de 2026. ¿Cuánto se cobra en total junto al importe correspondiente al de la prestación Tarjeta Alimentar?
En el décimo mes del año, la Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en septiembre de 2026. Es que mientras los montos de las asignaciones se actualizan todos los meses, la Tarjeta Alimentar -que depende del Ministerio de Capital Humano- continuará con los mismos valores. Ello se debe a que su aumento no está atado al índice de precios, sino a una decisión administrativa del Gobierno.
Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar, asignaciones familiares y Complemento Leche en octubre de 2026
Los montos que los beneficiarios cobran por la Tarjeta Alimentar, asignaciones familiares y Complemento Leche en octubre de 2026 varía según cada caso:
1 hijo de más de 3 años:
- $125.270,40 (AUH/AUE) + $72.250 (Tarjeta Alimentar): $197.520,40.
1 hijo de hasta 3 años:
- $125.270,40 (AUH/AUE) + $59.063 (Complemento Leche) + $72.250 (TA): $256.583,40.
Embarazada sin otros hijos (AUE):
- $125.270,40 + $59.063 (CL) + $72.250 (TA): $256.583,40.
2 hijos de más de 3 años:
- $250.540,80 (AUH/AUE) + $113.299 (TA): $363.839,80.
2 hijos, 1 de hasta 3 años:
- $250.540,80 (AUH/AUE) + $59.063 (CL) + $113.299 (TA): $422.902,80.
2 hijos de hasta 3 años:
- $250.540,80 (AUH/AUE) + $118.126 (CL) + $113.299 (TA): $481.965,80.
Embarazada con 1 hijo de más de 3 años (AUE + AUH):
- $250.540,80 (AUH/AUE) + $59.063 (CL) + $113.299 (TA): $422.902,80.
Embarazada con 1 hijo de hasta 3 años (AUE + AUH):
- $250.540,80 (AUH/AUE) + $118.126 (CL) + $113.299 (TA): $481.965,80.
3 hijos de más de 3 años:
- $375.811,20 (AUH/AUE) + $149.425 (TA): $525.236,20.
3 hijos, 1 de hasta 3 años:
- $375.811,20 (AUH/AUE) + $59.063 (CL) + $149.425 (TA): $584.299,20.
3 hijos, 2 de hasta 3 años:
- $375.811,20 (AUH/AUE) + $118.126 (CL) + $149.425 (TA): $643.362,20.
Embarazada con 2 hijos de más de 3 años (AUE + 2 AUH):
- $375.811,20 (AUH/AUE) + $59.063 (CL) + $149.425 (TA): $584.299,20.
Embarazada con 2 hijos, 1 de hasta 3 años:
- $375.811,20 (AUH/AUE) + $118.126 (CL) + $149.425 (TA): $643.362,20.
Embarazada con 2 hijos de hasta 3 años:
- $375.811,20 (AUH/AUE) + $177.189 (CL) + $149.425 (TA): $702.425,20.
Con 4 hijos o más, el monto de la Tarjeta Alimentar es de $149.425 (este importe no se incrementa a partir del tercer hijo). En cambio, la AUH y el Complemento Leche se suman por cada hijo que corresponda.
Calendario de pagos de Anses para Alimentar, asignaciones familiares y Complemento Leche en octubre de 2026
- DNI terminado en 0: jueves 8 de octubre.
- DNI terminado en 1: viernes 9 de octubre.
- DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
- DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
- DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
- DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
- DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
- DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
- DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
- DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.
A quiénes les corresponde cobrar el monto de la Tarjeta Alimentar según la Anses
La Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que:
- Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.
- Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.
- Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo, sin límite de edad.
- Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.
La acreditación del monto correspondiente a la Tarjeta Alimentar es automática y no requiere inscripción previa ni trámites adicionales, ya que el dinero se deposita en la misma cuenta donde se cobra la prestación principal de la Anses.
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