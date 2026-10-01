País La Mañana Tarjeta Alimentar Tarjeta Alimentar octubre 2026: cuánto es el monto caso por caso según cantidad de hijos o embarazo, con AUH, AUE y Complemento Leche

Según el aumento de Anses, esto es lo que se cobra junto a la Tarjeta Alimentar en concepto de AUH, AUE y Complemento Leche en octubre de 2026. Andrés Morando Por Agregar LM Neuquén a







Tarjeta Alimentar octubre 2026: cuánto es el monto caso por caso según cantidad de hijos o embarazo, con AUH, AUE y Complemento Leche

En octubre de 2026, los beneficiarios de distintas asignaciones familiares como la AUH (Asignación Universal por Hijo), AUE (Asignación Universal por Embarazo) y Complemento Leche perciben un incremento del 1,66 por ciento, producto del IPC registrado en agosto de 2026. ¿Cuánto se cobra en total junto al importe correspondiente al de la prestación Tarjeta Alimentar?

En el décimo mes del año, la Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en septiembre de 2026. Es que mientras los montos de las asignaciones se actualizan todos los meses, la Tarjeta Alimentar -que depende del Ministerio de Capital Humano- continuará con los mismos valores. Ello se debe a que su aumento no está atado al índice de precios, sino a una decisión administrativa del Gobierno.

En el décimo mes del año, la Prestación o Tarjeta Alimentar mantiene los mismos importes que en septiembre de 2026. Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar, asignaciones familiares y Complemento Leche en octubre de 2026 Los montos que los beneficiarios cobran por la Tarjeta Alimentar, asignaciones familiares y Complemento Leche en octubre de 2026 varía según cada caso: