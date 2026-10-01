Vendía su auto por internet y la quisieron estafar: cómo funciona la maniobra de la videollamada

Una mujer contó cómo detectó la maniobra cuando intentaba vender su auto a través de Mercado Libre.

Las estafas telefónicas siguen siendo una constante en varias partes del país, pero en los últimos tiempos surgen nuevas modalidades, principalmente a través de la utilización de WhatsApp.

En los últimos días una mujer alertó que fue víctima de una nueva modalidad de estafa. Todo ocurrió cuando intentaba vender su auto.

Según relató, hizo una publicación a través de la plataforma de Mercado Libre, luego recibió una consulta que terminó en un intento de robo de su cuenta de WhatsApp.

De acuerdo a lo que contó en Instagram, el supuesto comprador le pidió una videollamada.El objetivo de esta maniobra es conseguir el código de registro que WhatsApp envía para comprobar que una persona tiene acceso al número que quiere utilizar.

Una consulta por la venta de un auto fue el punto de partida del engaño por Whatsapp (Foto: Los Andes/archivo)

Cómo funciona el robo de cuentas por videollamada

El hombre alegó una incompatibilidad entre los teléfonos y le indicó que activara la opción de compartir pantalla, pero la vendedora se negó.

Entonces, le pidió un código de verificación para “sincronizar las cámaras”. Ella reconoció el engaño, cortó la comunicación y bloqueó el número.

Son seis dígitos que pueden llegar por SMS o mediante una llamada y que deben mantenerse en secreto.

Al activar la pantalla compartida, el interlocutor puede observar el contenido que se transmite desde el teléfono. Si aparece un mensaje con información de acceso, ese dato puede quedar expuesto aunque el usuario nunca lo dicte ni lo envíe por el chat.

WhatsApp puede suspender cuentas por amenazas, estafas, acoso o envíos masivos.

Con el código, un tercero puede intentar registrar ese número en otro equipo. La posibilidad de completar el acceso también depende de las protecciones adicionales de la cuenta. Por eso, la verificación en dos pasos ayuda a frenar una intrusión incluso cuando alguien consigue el código de un solo uso.

Las señales que permiten detectar el engaño

Una notificación con un código no solicitado merece atención. Puede indicar que alguien ingresó ese número al intentar registrar WhatsApp, ya sea por error o para apropiarse de la cuenta. Recibir el mensaje no significa que el acceso ya se haya concretado.

La presión para actuar rápido es otra advertencia: los delincuentes pueden inventar problemas técnicos o hacerse pasar por representantes de empresas para obtener información personal. Parar la conversación permite revisar el pedido y buscar, por cuenta propia, los canales oficiales de la compañía que dicen representar.

Qué hacer para proteger o recuperar WhatsApp

Frente a un pedido de códigos o contraseñas, la recomendación es interrumpir el contacto, bloquear el número y reportarlo desde la aplicación. Esos datos no deben compartirse con desconocidos ni con personas conocidas que los soliciten por mensaje o en una llamada.

Activar la verificación en dos pasos agrega una comprobación al registro del número. WhatsApp está reemplazando el PIN de seis dígitos por una contraseña más extensa. También permite añadir un correo electrónico para facilitar la recuperación de esa protección si el titular olvida sus datos.

Si la persona ya perdió el acceso, puede iniciar la recuperación desde la aplicación oficial, registrar nuevamente su número e ingresar el código recibido por SMS o llamada. Al completar esa validación, WhatsApp cierra el acceso de quien estuviera usando la cuenta. El trámite puede requerir verificaciones adicionales.

Avisar a familiares y amigos por otro canal también ayuda a evitar nuevas víctimas. Mientras se recupera la cuenta, conviene advertirles que desconfíen de los pedidos de dinero o información que reciban desde ese perfil.