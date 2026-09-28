WhatsApp dejará de dar soporte a estas versiones antiguas de iPhone desde el 30 de septiembre: la lista para comprobar el tuyo

WhatsApp confirmó que la app de mensajería ya no estará disponible en determinados modelos de celulares . La lista de iPhone que ya no serán compatibles.

La empresa estadounidense Meta lanzó WhatsApp Messenger -o simplemente WhatsApp - en 2009. Con el correr del tiempo, esta app se transformó en la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo. Recientemente, y a través de su sitio oficial, WhatsApp anunció que la app ya no estará disponible en determinados modelos de celulares . ¿A cuáles iPhone afecta esta medida?

De manera constante, WhatsApp realiza actualizaciones. A mediados de 2024, estrenó el chat de inteligencia artificial Meta Al, un asistente virtual al que se le puede hacer preguntas o bien pedirle que realice determinadas tareas. En su portal oficial, WhatsApp les comunicó a los usuarios: “Te recordaremos varias veces que actualices tu dispositivo para poder seguir usando WhatsApp ”.

A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 como versión mínima para seguir operativa. Este cambio afectará a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5.

A través de su sitio oficial, WhatsApp comunicó que la app ya no estará disponible en determinados modelos de celulares.

De este modo, los modelos más antiguos de esa lista ya quedaron fuera de iOS 15.1, mientras que los iPhone 6 y 6 Plus finalizaron su ciclo de actualizaciones en iOS 12.

En su Centro de Ayuda al usuario, WhatsApp apuntó:

Actualmente, WhatsApp recomienda usar los siguientes dispositivos, para los cuales ofrece soporte:

Teléfonos con Android OS 6.0 y versiones más recientes.

Iphones con iOS 15.1 y versiones más recientes. A partir del 30 de noviembre de 2026, sólo se admitirán dispositivos con iOS 15.5 y versiones posteriores.

La empresa consignó: "si tienes uno de estos dispositivos, instala WhatsApp y registra tu número de teléfono".

WhatsApp funciona en muchos dispositivos con Android.

Esto incluye lo siguiente:

Teléfonos con Android 5.0 y versiones posteriores. A partir del 8 de septiembre de 2026, sólo se admitirán dispositivos con Android 6 y versiones posteriores.

Teléfonos con Android que pueden recibir mensajes SMS o llamadas.

Y añadió que "dejamos de admitir dispositivos y sistemas operativos antiguos de manera continua. Lo hacemos para admitir dispositivos más nuevos y mantenernos al día con los avances tecnológicos y de seguridad más recientes. Te informaremos si dejamos de admitir tu dispositivo o sistema operativo".

A partir del 30 de noviembre de 2026, WhatsApp requerirá iOS 15.5 como versión mínima para seguir operativa. Este cambio afectará a los iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5s, iPhone 5c y iPhone 5, que no pueden instalar iOS 15.5.

Cómo verificar si tu iPhone continúa siendo compatible con WhatsApp

WhatsApp pone a disposición un mecanismo para que cada usuario pueda verificar si su modelo de iPhone continuará siendo compatible con la aplicación de mensajería. Para ello, es conveniente apuntar los siguientes pasos:

En iPhone: ir a "Configuración" > "General" > "Información" y verificar la versión de iOS. Tiene que ser al menos iOS 12 para evitar problemas.

Si el sistema operativo es anterior a los requisitos mínimos, se recomienda chequear si es posible actualizarlo. De no lograrse, es probable que se necesite adquirir un nuevo dispositivo para seguir usando WhatsApp con normalidad. Otra alternativa es migrar a aplicaciones de mensajería similares como Telegram o Signal, que ofrecen compatibilidad con dispositivos más antiguos.

WhatsApp añadió que los dispositivos y el software cambian con frecuencia, de modo que la empresa revisa periódicamente los sistemas operativos que admite. "Cada año analizamos qué dispositivos y software son los más antiguos y tienen el menor número de usuarios. Es posible que estos dispositivos no cuenten con las últimas actualizaciones de seguridad. También es posible que no cuenten con las funciones necesarias para ejecutar WhatsApp", precisó.