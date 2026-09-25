A la hora de dormir , esta alternativa a la cama tradicional presenta valiosísimas ventajas. Y es por ello que se transformó en tendencia . ¿De cuál se trata?

Adiós cama tradicional: la nueva versión que se está instalando como tendencia porque es mucho más funcional para las necesidades modernas

Las tendencias para la organización y decoración de dormitorios son variadas. Una de ellas, por ejemplo, son las camas tipo plataforma con cajones, una evolución directa de las camas canapé, aunque con un enfoque mucho más funcional para el uso cotidiano. Pero claro, no siempre se cuenta con el espacio suficiente. Y más si se habita un departamento pequeño. Y es por ello que, a la hora de dormir , esta alternativa a la cama tradicional presenta valiosísimas ventajas.

Con el objetivo de optimizar el espacio en un departamento reducido es clave elegir los muebles adecuados. Los muebles multifuncionales son especialmente útiles en este caso.

La nueva alternativa para dormir , que ya es tendencia en el mundo entero, es la cama rebatible , que se erige como una opción versátil y funcional en ambientes pequeños.

No siempre se cuenta con el espacio suficiente para una cama tradicional. Y más si se habita un departamento pequeño.

Lo cierto es que, innegablemente, las camas rebatibles proporcionan numerosas ventajas en relación a una cama tradicional. Entre ellas, pueden mencionarse a las siguientes:

Se ocultan rápidamente: son ideales para quienes necesitan optimizar el uso del espacio durante el día.

Protegen el colchón: este permanece guardado y libre de polvo durante el día.

En una cama rebatible fijada a la pared, la estructura de hierro soporta la tracción y el peso, razón por la cual no se exige a la madera ningún esfuerzo adicional.

fijada a la pared, la estructura de hierro soporta la tracción y el peso, razón por la cual no se exige a la madera ningún esfuerzo adicional. Son cómodas con cualquier colchón que se elija: se puede usar el mismo colchón con el que ya se cuenta o bien elegir uno nuevo y disfrutar de un buen descanso.

No se aflojan ni se rompen: están diseñadas para un uso intensivo y prolongado, sin desgastes prematuros.

No se desplaza al acostarse: a diferencia de muchas camas convencionales, la cama rebatible se mantiene firme incluso si el usuario se desplaza al acostarse.

convencionales, la se mantiene firme incluso si el usuario se desplaza al acostarse. Presentan una amplia variedad de diseños, que pueden integrarse a placares, bibliotecas, escritorios plegables o módulos decorativos, logrando así un mueble multifuncional que se adapta a estilos minimalistas, nórdicos o contemporáneos.

La nueva alternativa para dormir, que ya es tendencia en el mundo entero, es la cama rebatible, que se erige como una opción versátil y funcional en ambientes pequeños.

¿En qué ambientes son recomendables las camas rebatibles?

Las camas rebatibles son altamente recomendables para los siguientes espacios:

Estudios.

Departamentos pequeños.

Habitaciones de invitados.

Hogares donde se necesite aprovechar cada metro cuadrado de manera eficiente.

Pisos compartidos.

Viviendas de estudiantes.

Casas unifamiliares.

Asimismo, el diseño de las camas rebatibles permite facilitar su transporte y montaje en las nuevas viviendas, evitando tener que deshacerse de mobiliario por cuestiones de espacio y, además, son compatibles con otras opciones modulares.

¿Cuánto cuesta una cama rebatible en la Argentina?

De acuerdo a un relevamiento realizado por LMNQ en plataformas de comercio electrónico, en nuestro país los precios de las camas rebatibles varían según el tamaño y el diseño de las mismas.

Así, es posible adquirir una cama rebatible de una plaza y media por 362 mil pesos hasta comprar una cama rebatible de dos plazas que incluye estantes y cajoneras a ambos lados por un valor de $1.180.000.