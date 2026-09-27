El aceite que parece saludable pero los cardiólogos piden consumir con moderación para cuidar el corazón

Se volvió popular en la cocina por sus supuestos beneficios, pero su alto contenido en grasas saturadas lo puso bajo la lupa de los expertos.

Un ingrediente cada vez más presente en la cocina quedó bajo la lupa de los especialistas por su composición nutricional.

Un aceite de elección habitual en la cocina puede no ser tan beneficiosa para el corazón como muchas personas creen. Su popularidad creció en los últimos años y llegó a convertirse en un ingrediente frecuente en distintas preparaciones.

Se trata del aceite de coco , un producto que suele ser presentado como una alternativa saludable y que se utiliza en salteados, frituras y recetas de todo tipo. Sin embargo, su composición nutricional despertó advertencias entre especialistas.

Cardiólogos citados por la revista Parade señalan que su elevado contenido de grasas saturadas es uno de los principales motivos para limitar su consumo frecuente y recomiendan optar por otras fuentes de grasas para proteger la salud cardiovascular .

La advertencia de los expertos sobre el aceite de coco

El cardiólogo intervencionista Nick West es uno de los especialistas que se pronunció en contra de su uso. Según señaló, cocinar con aceite de coco, o de palma, que comparte un perfil similar, puede tener consecuencias negativas en los niveles de colesterol y, por extensión, en la salud del corazón.

El cardiólogo vascular Rohit Vuppuluri, de la clínica Chicago Heart & Vascular Specialists, precisó que entre el 80 y el 90% de la composición del aceite de coco corresponde a grasas saturadas, lo que lo coloca entre los aceites más perjudiciales para el corazón pese a la imagen saludable que proyecta en góndolas y redes sociales.

“Si bien se lo ha llamado superalimento, consumir alimentos con alto contenido de grasas saturadas puede derivar en niveles elevados de colesterol LDL, un factor de riesgo sólido para las enfermedades cardíacas”, señaló, y agregó: “A diferencia del aceite de oliva, el de coco no ha demostrado en estudios de largo plazo que proteja el corazón”.

El colesterol LDL, conocido como “malo”, es el responsable de la acumulación de placa en las paredes arteriales. Con el tiempo, ese proceso estrecha los vasos sanguíneos, dificulta la circulación y eleva significativamente las probabilidades de sufrir un infarto o un accidente cerebrovascular.

Qué recomiendan los cardiólogos

Frente a ese panorama, los especialistas coinciden en que la clave está en reemplazar las grasas saturadas por grasas insaturadas. Srihari Naidu, cardiólogo y profesor de medicina en el Colegio de Medicina de Nueva York (NYMC, por sus siglas en inglés), indicó que su recomendación incluye el aceite de canola, el de girasol y el de cártamo. De acuerdo con la revista, a esa lista se suman el oliva extra virgen y el de palta, ambos asociados a una reducción del colesterol LDL y a una mejor protección del sistema circulatorio.

Más allá del funcionamiento hormonal, para mantenerse saludable siempre es aconsejable llevar una dieta sana y equilibrada, además de realizar actividad física. Con 30 minutos diarios de ejercicio es suficiente.

Más allá del aceite, West señaló que una dieta de base vegetal es una herramienta eficaz para reducir el consumo de colesterol dietario y proteger la salud del corazón. El cardiólogo advirtió además que las carnes rojas, los embutidos y los lácteos enteros (también ricos en grasas saturadas) deberían limitarse, dado que representan un riesgo equivalente para el sistema cardiovascular.

Aun cuando se opte por estos cambios en la alimentación, West subrayó que la moderación es un principio ineludible. El propio cardiólogo alterna sus desayunos con proteínas y grasas —como huevos con palta sobre pan integral— con opciones más livianas a base de frutas, yogur descremado y granola, priorizando el consumo de fibra y vitaminas y manteniendo bajo el aporte de azúcar.