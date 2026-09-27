Horóscopo del domingo 27 de septiembre: las predicciones signo por signo

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Conocé las predicciones del horóscopo en cuestiones de salud, dinero y amor.

En el horóscopo de este domingo 27 de septiembre de 2026 , Marte entra a Leo y de inmediato se enfrenta con Plutón en Acuario. El final de mes puede traer competencia, tensión en una relación, una lucha por obtener el crédito en el trabajo o alguien intentando marcar territorio de una forma demasiado obvia.

En el amor , la atracción puede ser súper intensa, pero también los celos, las provocaciones o la necesidad de comprobar quién tiene más poder.

La consigna del día es: "Lo que ayer fue fuego, hoy necesita convertirse en brasa: menos ruido, más calor sostenido".

Horóscopo del domingo 27 de septiembre

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

El día invita a bajar el ritmo y ordenar algunas prioridades. En el amor, una conversación sincera puede ayudar a despejar dudas. Evitá tomar decisiones impulsivas con dinero.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Una propuesta o novedad puede hacerte cambiar de planes. Tu capacidad para mantener la calma será clave frente a una situación inesperada. En el plano afectivo, buscá más tiempo de calidad.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La comunicación será tu principal herramienta durante la jornada. Podés recibir una noticia que estabas esperando. En el amor, expresar lo que sentís sin vueltas puede acercarte a alguien.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Necesitás recuperar energía y dejar de lado algunas preocupaciones. Un encuentro familiar puede ocupar un lugar importante. En lo económico, conviene analizar cada gasto antes de avanzar.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Un asunto pendiente comienza a encontrar una salida. El entusiasmo te ayudará a encarar nuevos proyectos, aunque será importante no apresurarte. Una charla puede fortalecer una relación.

Conocé que te depara el horóscopo y la astrología en el amor, dinero y salud. Foto: LMN.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden y la planificación serán tus aliados. Podés avanzar en algo que venías postergando si concentrás tus esfuerzos en un solo objetivo. En el amor, evitá darle demasiadas vueltas a una situación.

Libra (23 septiembre – 22 de octubre)

El día puede traer un cambio de perspectiva sobre un tema personal. Escuchar a los demás te permitirá encontrar un punto de equilibrio. En el amor, una actitud más espontánea puede generar un momento especial.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Hay decisiones que requieren paciencia y observación. No todo necesita resolverse de inmediato. En el ámbito afectivo, una conversación pendiente podría ayudarte a cerrar una etapa.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Una jornada favorable para pensar en nuevos objetivos y recuperar motivación. Un contacto puede abrir una posibilidad interesante. En el amor, dejá espacio para que la otra persona también exprese sus necesidades.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El esfuerzo de los últimos días empieza a mostrar resultados. Es un buen momento para organizar proyectos y definir próximos pasos. En el plano sentimental, una actitud menos exigente puede mejorar el clima.

Acuario (20 de enero al 19 de febrero)

Una idea diferente puede convertirse en una oportunidad si lográs darle forma concreta. Evitá dispersarte entre demasiadas tareas. En el amor, una sorpresa puede cambiar el tono de la jornada.

Piscis (20 de febrero al 19 de marzo)

Tu intuición estará especialmente presente y puede ayudarte a interpretar una situación. Tratá de no cargar con problemas que no te corresponden. En el amor, priorizar la tranquilidad será más importante que tener razón.